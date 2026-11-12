गाव सोडले, पण गावपण नाही! चांदोरीकर पुन्हा एकवटणार आयुष प्रसाद यांची उपस्थिती

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चांदोरीकरांतर्फे उद्या होणार ‘चांदोरी गाव दिवस’
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जिल्हाधिकारींची उपस्थिती ः बैलगाड्यांची मिरवणूक, ‘चांदोरी भूषण’ पुरस्कार, बोहाड्याची पर्वणी
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सकाळ वृत्तसेवा
चांदोरी, ता.१२ : नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणानिमित्त गाव सोडून दूरवर स्थायिक झालेली माणसं पुन्हा एकदा गावाच्या मातीत रमावीत, जुन्या आठवणींना उजाळा मिळावा आणि नव्या पिढीला गावाच्या सांस्कृतिक वारशाची ओळख व्हावी, या भावनेतून चांदोरीत दुसऱ्या वर्षी ‘चांदोरी गाव दिवस’ साजरा करण्यात येणार आहे. चांदोरी गाव उत्सव समितीतर्फे शनिवारी (ता.१४) दिवसभर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
सकाळी नऊला सजविलेल्या बैलगाड्या, शालेय विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून मारुती मंदिरापासून ग्रामफेरीला सुरुवात होईल. गणपती मंदिर, स्टँड, देवी मंदिर आणि सोमेश्वर मंदिरमार्गे ही मिरवणूक पुन्हा मारुती मंदिरात पोहोचेल. पारंपरिक वेशभूषा आणि गावच्या उत्सवी वातावरणातून चांदोरीच्या गावपणाचे दर्शन घडणार आहे.
सकाळी दहाला पाहुण्यांचे स्वागत तर साडेदहाला ‘आठवणीतील गाव’ प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. मुख्य सोहळ्यात स्पर्धा परीक्षा, सरळ सेवा भरती तसेच देशसेवेत निवड झालेल्या गुणवंतांचा ‘चांदोरी भूषण पुरस्कार’ देऊन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या हस्ते गौरव करण्यात येणार आहे. गावाबाहेर जाऊन उद्योजक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या चांदोरीच्या भूमिपुत्रांचाही सन्मान होणार आहे.
दुपारी बाराला ‘आठवणीतील गाव’ या उपक्रमातून गावात आणि बाहेरगावी स्थायिक झालेल्या चांदोरीकरांना आपल्या आठवणी, अनुभव आणि जुन्या गप्पा मांडण्याची संधी मिळणार आहे. कृष्ण मंदिर, हिंगणे चौक येथे स्नेहभोजनानंतर दुपारी अडीच ते पाच हा वेळ गावातील जुन्या परिचित ठिकाणांना भेटी देण्यासाठी आणि मित्रपरिवाराच्या भेटीगाठींसाठी राखीव असेल.
सायंकाळी साडेपाचला जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांच्या हस्ते सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा शुभारंभ होणार असून, पारंपरिक बोहाडा हे विशेष आकर्षण असेल. सायंकाळी साडेसातला गंगा-गोदावरी महाआरतीने उत्सवाची सांगता होईल. गावातून बाहेर पडलेली माणसे पुन्हा गावात परततात, तेव्हा केवळ भेटीगाठी होत नाहीत, तर आठवणींचा एक गाव पुन्हा जिवंत होतो. गावाशी असलेली हीच नाळ अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न ‘चांदोरी गाव दिवस’च्या माध्यमातून केला जात आहे.