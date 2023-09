Nashik Crime: चांदवडला लाचलुचपत विभागाचा अधिकारी सांगून 90 हजारांना गंडा

Nashik Crime : चांदवड येथे लाचलुचपत विभागाचा अधिकारी असल्याचे सांगत एका तोतयाने सोन्याचे दागिने लंपास करून एकाला ९० हजारांना गंडा घातल्याची घटना नुकतीच घडली.

यासंदर्भात चांदवड पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. (Chandwad extorted 90 thousand by asking him to be officer of Bribery Department Nashik Crime)

लासलगाव (ता.निफाड) येथील सुरेश चोरडिया शनिवारी धुळ्याला जाण्यासाठी चांदवडच्या पेट्रोल पंपाजवळील चौफुलीजवळ उभे होते.

यावेळी ३५ वर्षीय भामट्याने आपण लाच लुचपतप्रतिबंधक विभागाचा अधिकारी असल्याचे सांगत अंगावर सोने घालून का चालले आहेत? ते सर्व सोने काढून बॅगेत ठेवा असे सांगितले. दागिने बॅगेत ठेवण्यासाठी रुमालात बांधत असल्याचे दाखवत तोतयाने हातचलाखाने ते लंपास केले..