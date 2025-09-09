Chandwad Accident : चांदवडच्या राहूड घाटात भारत गॅसचा टँकर पलटी; मोठी गॅस गळती सुरू

चांदवड: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील राहूड घाटात सोमवारी (ता. ८) भारत गॅस कंपनीचा टँकर पलटी होऊन मोठी दुर्घटना घडली. टँकर चांदवडहून मालेगावच्या दिशेने जात असताना समोरील ट्रकने अचानक कट मारल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्यावर पलटी झाला..पलटी झाल्यानंतर टँकरमधून गॅसची गळती सुरू झाली. स्थानिक नागरिकांनी घटना पाहताच तातडीने पोलिस आणि प्रशासनाला माहिती दिली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या चांदवड पोलिसांनी आणि सोमा कंपनीच्या पथकाने परिसर रिकामा करून तातडीच्या सुरक्षा उपाययोजना केल्या. महामार्ग चांदवड ते चिंचवे उमराणे दरम्यान पूर्णतः बंद करण्यात आला असून दोन्ही बाजूंची वाहतूक मनमाडमार्गे वळविण्यात आली आहे..Maratha Reservation मुळे चर्चेत आलेलं Kolhapur Gazetteer म्हणजे नेमकं काय? | Manoj Jarange Vs Laxman Hake | Sakal News.सिन्नर येथून आपत्कालीन प्रतिसाद टीम घटनास्थळी रवाना झाली असून गॅस गळती रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अग्निशमन दलाचे बंब, सोमाटोल कंपनीचे तांत्रिक कर्मचारी आणि पोलिस घटनास्थळी तैनात आहेत आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केली जात आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अधिक तपास चांदवड पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.