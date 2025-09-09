नाशिक

Chandwad Accident : चांदवडच्या राहूड घाटात भारत गॅसचा टँकर पलटी; मोठी गॅस गळती सुरू

Gas Leak Triggers Panic, Police Seal Area : भारत गॅस कंपनीचा टँकर पलटी होऊन मोठी दुर्घटना घडली. टँकर चांदवडहून मालेगावच्या दिशेने जात असताना समोरील ट्रकने अचानक कट मारल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्यावर पलटी
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चांदवड: मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील राहूड घाटात सोमवारी (ता. ८) भारत गॅस कंपनीचा टँकर पलटी होऊन मोठी दुर्घटना घडली. टँकर चांदवडहून मालेगावच्या दिशेने जात असताना समोरील ट्रकने अचानक कट मारल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्यावर पलटी झाला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
Chandawad
Traffic
gas tanker

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com