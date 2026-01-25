Chandwad Accident : माणुसकीचा पाझर! नेपाळच्या त्या चिमुकल्याला चांदवडच्या मातीने कवेत घेतले; प्रशासनाचा मदतीचा हात

गणूर: नाशिक-चांदवड महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यू झालेल्या तीन महिन्यांच्या प्रतीक टेक या चिमुकल्याला अखेर चांदवडच्या मातीने मायेने कवेत घेतले. मायदेशी नेणे शक्य नसल्याने, नेपाळच्या या लेकरावर चांदवडच्या स्मशानभूमीत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. माणुसकीच्या नात्याने स्थानिक नागरिकांनी आणि प्रशासनाने पुढाकार घेतल्याने या निरागस जिवाचा शेवटचा पार पडला..शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी हॉटेल निकिता जवळ खासगी बसच्या (एआर २० डी ३१६८) भीषण अपघातात प्रतीकचा मृत्यू झाला होता. पोटचा गोळा गेल्याचे दुःख पचवणे आई असाबिका टेक यांना अशक्य झाले होते. तब्बल अकरा तास त्या आपल्या मृत बाळाला छातीशी कवटाळून टाहो फोडत होत्या. अखेर सायंकाळी नातेवाईक पोहोचल्यानंतर सर्वांच्या संमतीने चांदवड येथेच अंत्यविधीचा निर्णय झाला..Kognoli Toll Plaza Accident : पुणे बंगळुर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; कोगनोळी टोलनाक्यावर पती, पत्नी ठार, आठ महिन्यांची वृष्टी बचावली पण....या कठीण प्रसंगी उपनगराध्यक्ष भूषण कासलीवाल यांनी तातडीने धाव घेत अंत्यविधीची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली. मुख्याधिकारी दिनेश सिनारे यांनी जेसीबीची व्यवस्था केली, तर नगरसेवक प्रसाद सोनवणे, सचिन कोतवाल, सागर आहेर, दीपक यशवंते व कर्मचाऱ्यांनी मदतीचा हात दिला. .मेडिकल कॉलेजजवळील स्मशानभूमीत प्रतीकवर अंत्यसंस्कार झाले तेव्हा उपस्थित प्रत्येक डोळा ओलावला होता. पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ यांनी बसचालक गुलाब नशीर मोहम्मद याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस हवालदार स्वप्नील जाधव पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.