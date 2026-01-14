Makar Sankranti : एकादशीला संक्रांत आल्याने गोंधळू नका! तिळगूळ खायचा की नाही? ज्योतिषतज्ज्ञांनी दिला शास्त्राधार

चांदवड: यंदा मकर संक्रांत एकादशी तिथीला आल्याने अनेक भाविकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘एकादशीला तिळगूळ चालतो का’, ‘नेहमीचे सण-विधी करावेत का’ अशा प्रश्नांमुळे काही ठिकाणी मकरसंक्रांत साजरी करण्याबाबतही संकोच दिसून येतो..ज्येष्ठ पुरोहित व ज्योतिषशास्त्राचे अभ्यासक अरुण दीक्षित यांनी याबाबत महत्त्वाची व शास्त्राधारीत माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, संक्रांत एकादशीला आली तरी एकादशीचा उपवास करणाऱ्या व्यक्तीने तिळगूळ खाण्यास हरकत नाही. संक्रांतीचा नेहमीप्रमाणे नैवैद्य देवाला दाखवावा, कारण देवांना उपवास नसतो. उपवास करणाऱ्यांनी त्या नैवेद्याचा केवळ वास घेतला, तरी प्रसाद घेतल्याचे पुण्य मिळते; उपवास भंग होत नाही आणि सणही श्रद्धेने साजरा होतो..संक्रांतीच्या दिवशी श्राद्ध असल्यास तेही शास्त्रानुसार करता येते. श्राद्धासाठीचे पिंड हे भाताचेच असावेत. श्राद्धात भोजन करणारी व्यक्ती एकादशीचा उपवास नसलेली असावी, असेही श्री. दीक्षित यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच विवाहानंतर प्रथमच येणारी संक्रांत ही प्रथेप्रमाणेच साजरी करावी. सुवासिनी स्त्रियांनी दरवर्षीप्रमाणे वाणदान द्यावे; यामध्ये कोणताही दोष येत नाही..परंपरेनुसार लहान बालकांचे बोरन्हाण, काळी वस्त्रे, हलव्याचे दागिने, सत्यनारायण पूजन आदी सर्व वार्षिक कर्मे नेहमीप्रमाणेच करावीत. संक्रांत ‘अशुभ’ असल्याच्या अफवा दरवर्षी पसरवल्या जातात; मात्र अशा समजुतींना कोणताही शास्त्राधार नाही. भीती पसरवणाऱ्या या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. .Nashik Zilla Parishad Election : नाशिक जिल्हा परिषदेचा फैसला आता सर्वोच्च न्यायालयात; २१ तारखेच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष!.संक्रांत हा सण संयम, समता आणि सामाजिक सलोखा यांचे प्रतीक आहे. “तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला” हा संदेश केवळ शब्दांचा नसून समाजमनाला एकत्र बांधणारा आहे. शास्त्र सांगते की परंपरा जपताना विवेक सोडू नये. अनाठायी भीतीपेक्षा शास्त्राधारित मार्गदर्शन स्वीकारले, तर सणांची आनंददायी परंपरा अधिक दृढ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.