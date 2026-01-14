नाशिक

Makar Sankranti : एकादशीला संक्रांत आल्याने गोंधळू नका! तिळगूळ खायचा की नाही? ज्योतिषतज्ज्ञांनी दिला शास्त्राधार

Makar Sankranti on Ekadashi Creates Ritual Confusion : ‘एकादशीला तिळगूळ चालतो का’, ‘नेहमीचे सण-विधी करावेत का’ अशा प्रश्नांमुळे काही ठिकाणी मकरसंक्रांत साजरी करण्याबाबतही संकोच दिसून येतो.
चांदवड: यंदा मकर संक्रांत एकादशी तिथीला आल्याने अनेक भाविकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘एकादशीला तिळगूळ चालतो का’, ‘नेहमीचे सण-विधी करावेत का’ अशा प्रश्नांमुळे काही ठिकाणी मकरसंक्रांत साजरी करण्याबाबतही संकोच दिसून येतो.

