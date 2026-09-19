नाशिक

Chandwad Woman Incident : विवाहितेचा गळफास घेतल्यानं मृत्यू, वडील म्हणाले, माझा जावई देवमाणूस, तो काही करणार नाही

Chandwad Woman Found Unresponsive at Home : पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून शवविच्छेदन केले असून व्हिसेरा तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
Chandwad Woman Incident

Chandwad Woman Incident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गणूर (चांदवड) : चांदवड येथे एका विवाहितेने घरातील बेडरूममध्ये गळफास घेतल्याची घटना घडली. उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या प्रकरणी चांदवड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

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