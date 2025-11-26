Agriculture News : कांद्याचे आगार संकटात! चांदवड तालुक्यात हजारो क्विंटल पोळ कांदा शेतातच सडला; परतीच्या पावसाचा मोठा फटका

काजीसांगवी: खरीप हंगामातील पहिल्या टप्प्यातील लागवड केलेला कांदा पिकाला मागील महिन्यातील परतीच्या पावसाने चांगलेच झोडपले. आता हेच कांदा पीक शेतात काढणीला सुरुवात झाली असून शेतातील हजारो क्विंटल कांदा सडल्याचे चित्र चांदवड तालुक्यात पाहायला मिळत आहे..कांद्याचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चांदवड तालुक्यात पहिल्या टप्यातील पोळ कांद्याची लागवड डोंगरपट्यातील बहुतांशी भागातील केली गेली. मागील दोन महिन्यापूर्वी परतीच्या पावसाने तालुक्यात सततच्या अतिवृष्टीच्या पाण्याच्या फटका कांदा पिकाला मोठ्या प्रमाणात बसला. सध्या त्याच फटका बसलेला बहुतांशी कांदा शेतातच सडल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले पाहावयास मिळत आहे..पोळ कांद्याचे एकरी सरासरी ५० ते ६० क्विंटल कांद्याचे उत्पादन अपेक्षीत असताना, जेमतेम एकरी २० ते २५ क्विंटल उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हाती लागत आहे. त्यात बाजारभाव समाधानकारक नसल्याने अतिवृष्टीचा फटका आधिकच तीव्रतेने जाणवत आहे. डोंगर पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला वाशी, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदूर, वडोदरा बाजारात मागणी असते. .परंतु बहुतांशी कांदा खराब झाल्याने शेतकऱ्यांकडून पुरवठाच होत नसल्याची शेतकऱ्यांची खंत आहे. मागील दोन ते तीन वर्षापूर्वी या बाजार पेठेत तालुक्याच्या डोगरपट्ट्यातून रोज सुमारे पन्नास ते साठ ट्रक शेतकरी विक्रीसाठी नेत असे. यावर्षी पावसाने कांदा पीक संडल्याने मागणी असूनही पुरवठा होत नाही..Nashik Grapes Crisis : द्राक्ष उद्योगाला 'नव्या वाणां'ची गरज; पेटंटेड व्हरायटींच्या किचकट अटी शिथिल करण्याची उत्पादकांची जोरदार मागणी.परतीच्या पावसाने झोडपून काढलेल्या कांदा पीक शेतातून काढणी अवस्थेला पूर्णपणे सडून गेल्याने माझ्या दोन एकर क्षेत्रातील कांद्याचे नुकसान झाल्याने ट्रॅकरने नांगर फिरविला.- दादाभाऊ वाळके, काजीसांगवी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.