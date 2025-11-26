नाशिक

Agriculture News : कांद्याचे आगार संकटात! चांदवड तालुक्यात हजारो क्विंटल पोळ कांदा शेतातच सडला; परतीच्या पावसाचा मोठा फटका

Heavy Rains Destroy Early Kharif Onion Crop in Chandwad : नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात परतीच्या पावसाने पहिल्या टप्प्यातील पोळ कांदा पिकाला मोठा फटका बसल्याने, काढणीच्या वेळी शेतात हजारो क्विंटल कांदा सडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
काजीसांगवी: खरीप हंगामातील पहिल्या टप्प्यातील लागवड केलेला कांदा पिकाला मागील महिन्यातील परतीच्या पावसाने चांगलेच झोडपले. आता हेच कांदा पीक शेतात काढणीला सुरुवात झाली असून शेतातील हजारो क्विंटल कांदा सडल्याचे चित्र चांदवड तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.

