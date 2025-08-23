Crime News : ‘मुलबाळ होत नाही’ म्हणून विवाहितेचा छळ; धारदार हत्याराने वार करून जीवे ठार मारल्याचा आरोप

गणूर: तालुक्यातील वडगाव पंगू येथील विवाहिता मृत्यू प्रकरणी विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करून तिला धारधार हत्याराने मारहाण करून जीवे ठार केल्याची फिर्याद दाखल झाल्याने चांदवड पोलिसांनी सासरच्या पाच जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत..वडगाव पंगू येथील विवाहिता पूजा वैभव आहेर (वय २५) हिचा विहीरीत पडून मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. २१) सकाळी साडे अकराच्या सुमारास उघडकीस आली होती. याबाबत विवाहितेचा भाऊ अभिजीत कैलास गवळी (रा. कानमंडाळे) याने चांदवड पोलीसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, बहिण पूजा हिचे पती वैभव मोहनदास आहेर, सासरे मोहनदास नारायण आहेर, सासू राजुबाई उर्फ लताबाई मोहनदास आहेर, भाया केशव मोहनदास आहेर, जाऊबाई रूपाली केशव आहेर (सर्व रा. वडगाव पंगू) यांनी बहीण पूजा हिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन व तिला मुलबाळ होत नाही या कारणावरून तिला लग्न झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांपासून ते २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत वेळोवेळी मानसिक व शारीरिक त्रास देऊन तिचा छळ केला..Electric Shock: शेतकऱ्यांनी ऊस पिकाभोवती लावलेल्या तारांमध्ये सोडलेल्या विद्युत प्रवाहामुळे विजेचा धक्का लागून एकाचा मृत्यू.तिला कोणत्यातरी धारधार हत्याराने मारहाण करुन तिला गंभीर जखमा करुन जीवे ठार मारले. तिचा मृतदेह सासरच्या घराच्या पाठीमागील शेतातील विहीरीत फेकून दिल्याबाबत फिर्याद दिली. यावरुन पोलीसांनी सासरच्या पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अधिक तपास पोलिस निरीक्षक कैलास वाघ करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.