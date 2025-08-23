नाशिक

Crime News : ‘मुलबाळ होत नाही’ म्हणून विवाहितेचा छळ; धारदार हत्याराने वार करून जीवे ठार मारल्याचा आरोप

Murder of Pooja Vaibhav Ahare in Chandwad : वडगाव पंगू येथील विवाहिता पूजा वैभव आहेर हिचा मानसिक व शारीरिक छळ करून धारदार हत्याराने खून करण्यात आल्याचा आरोप तिच्या भावाने केला असून, पोलिसांनी सासरच्या पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Pooja Ahare
Pooja Aharesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गणूर: तालुक्यातील वडगाव पंगू येथील विवाहिता मृत्यू प्रकरणी विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करून तिला धारधार हत्याराने मारहाण करून जीवे ठार केल्याची फिर्याद दाखल झाल्याने चांदवड पोलिसांनी सासरच्या पाच जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
police
murder
maharashtra
FIR
family
police case
murder case
Chandawad
Physical abuse
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com