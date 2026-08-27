Chandwad Teacher Vacancies: चांदवडला शिक्षकांची ५५ पदे रिक्त; तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती दयनीय; पालक संतप्त

चांदवड: तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वर्ग, विद्यार्थी आणि शाळांच्या इमारती असताना शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीवर परिणाम होण्याची भीती पालकांकडून व्यक्त होत आहे..गटशिक्षणाधिकारी शितल तावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात मुख्याध्यापकांची ३३ पदे मंजूर असून २२ पदांवर नियुक्ती झाली आहे. १२ पदे रिक्त आहेत. पदवीधर शिक्षकांची ७१ पदे मंजूर असताना केवळ २८ शिक्षक कार्यरत असून ४३ पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक शिक्षकांची ४८८ पदे मंजूर असून ४५९ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या एकूण ५५ पदांची कमतरता आहे..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'च्या सत्ताकारणाचा काउंटडाऊन सुरू! अंतिम मतदार यादीची तारीख ठरली; उमेदवारी अर्जाचा मुहूर्तही निश्चित, 410 संस्थांच्या हरकतीवर सुनावणी.विशेषतः पदवीधर शिक्षकांची सुमारे ६० टक्के पदे रिक्त असणे ही शिक्षण व्यवस्थेची गंभीर स्थिती असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी विविध योजना व उपक्रम राबविले जात असताना वर्गात शिकविण्यासाठी शिक्षकच अपुरे असल्याने त्यांचा अपेक्षित परिणाम साध्य होणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषद शाळा हा ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रमुख आधार आहे. त्यामुळे रिक्त पदांचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नसून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित आहे..लोकप्रतिनिधी आहेत कुठे चांदवड तालुक्यात पदवीधर शिक्षकांची ४३ पदे रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होत असताना या प्रश्नाकडे तालुक्याचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी लक्ष घालावे. विकासकामांसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जातो. मग तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळावेत यासाठी पाठपुरावा कमी पडतो का, असा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाकडे आग्रह धरण्यात यावा..Gram Panchayat Delimitation: प्रभागरचनेचे काम, तलाठ्यांना घाम ; ग्रामपंचायतीकडेच सोपवा; संघटनेची महसूल विभागाकडे मागणी.लोकप्रतिनिधींकडे लक्षपंचायत समितीवर सध्या गटविकास अधिकारी मच्छिंद्र साबळे प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने शैक्षणिक प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.शिक्षक कधी मिळणार?“एकीकडे गुणवत्तावाढीची चर्चा आणि दुसरीकडे शिक्षकांची कमतरता, हा विरोधाभास आहे. रस्ते, पाणी, वीज यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. ‘शिक्षक देता का, शिक्षक?’ हा पालकांचा प्रश्न प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने घेऊन रिक्त पदे तातडीने भरावीत,” अशी मागणी पालकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.