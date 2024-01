Nashik News: PM मोदी यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक मार्गात बदल; शहर वाहतूक शाखेचे कडेकोट नियोजन

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शुक्रवारी (ता.१२) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. या पाशर्वभूमीवर शहरातील बहुतांशी मार्गांवरील वाहतूक वळविण्यात आलेली आहे.

तर, सभास्थळी येणार्याठिकाणी ठिकठिकाणी वाहनांची पार्किंग व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे, काही मार्ग हे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आली असून, त्या मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गांवरून वळविल्यासंदर्भातील अधिसूचना शहर पोलीस वाहतूक शाखेचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी जारी केली आहे.

सदरील बदल हा शुक्रवारी (ता.१२) पहाटे ६ वाजेपासून सभा संपेपर्यंत राहणार आहे. (Changes in traffic routes in view of PM Modi visit Strict planning of city transport department Nashik News)