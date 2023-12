Nashik: श्री स्वामी सेवा मार्गातर्फे दत्तजयंतीनिमित्त अखंड नाम जप; 20 ते 27 डिसेंबरदरम्यान केंद्रामध्ये विविध कार्यक्रम

नाशिक : अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवामार्गातर्फे २० ते २७ डिसेंबरदरम्यान श्रीदत्त जयंतीनिमित्त अखंड नाम, जप, यज्ञ सप्ताह संपूर्ण जगभरातील सेवा केंद्रांमध्ये साजरा केला जाणार आहे, अशी माहिती सेवामार्गाचे प्रमुख परमपूज्य गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी दिली.

श्री क्षेत्र दिंडोरी येथील प्रधान सेवा केंद्रामध्ये रविवारी (ता. १७) साप्ताहिक प्रश्नोत्तरे- मार्गदर्शन आणि सत्संग समारोह पार पडला. (Chanting Akhand Naam on Datta Jayanti by Sri Swami Seva Marga Various programs at center from 20th to 27th December Nashik)