नांदूरशिंगोटे (जि. नाशिक) : शिवारात चास खिंडीत शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी दहाच्या सुमारास वृद्धाचा दगडाने ठेचून खून झाल्याची घटना घडली. भाऊसाहेब रामनाथ आहेर (वय ६५, रा. लोणी खुर्द, ता. राहाता, जि. अहमदनगर) असे मृताचे नाव आहे. चास खिंडीत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मंदिरापासून काही अंतरावर वन विभागाच्या जागेत हा मृतदेह आढळला. गुराख्याने हा प्रकार गावात सांगितल्यानंतर पोलिसांना कळविण्यात आले. (Chas Road murder are solved in just 12 hours Nashik Latest Crime News)

दि २३/०९/२०२२ रोजी सकाळी ०९.३० वा नांदुरशिंगोटे ते चास रोडवर डोंगराळ भागात रोड कडेला ईसमाचे प्रेत मिळुन आले होते. त्याच्या डोक्यात दगड घालुन खुन केल्याचे निष्पन्न झालेले होते. वावी पोलीसांनी तात्काळ घटनास्थळी जावुन मृतदेहाची ओळख पटविली. सदरचा मृतदेह हा लोणी येथे राहणारे ईसम भाउसाहेब रंगनाथ आहेर यांचा असल्याचे निष्पन्न झाले.

सदरचा प्रकार गंभीर असल्याने वरीष्ट अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालेले होते. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांनी देखील त्यांचे पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. मयताची ओळख पटलेली होती परंतु मयताचा खुन कुणी केलेला आहे, याचा शोध घेणे पोलीसांसमोर आव्हान होते.

वावी पोलीस ठाणेकडील पथके तसेच स्थानिक गुन्हेशाखेकडील PSI अनिल धुमसे, पोहवा रविंद्र वानखेडे, अंमलदार विनोद टिळे, नवनाथ वाघमोडे, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहीरम असे गुन्ह्याचा तपास करीत होते. सदर गु्न्ह्यात तपासकामी नांदुरशिंगोटे परिसर तसेच लोणी येथे जाऊन खुन्याचा माग घेत असतांना पोलीस हेमंत पाटील यांना माहिती मिळाली की सदरचा खुन हा मयत भाउसाहेब रंगनाथ आहेर यांचा मित्र रामदास कचरु लोहकरे रा. मानोरी याने केलेला आहे.

त्याप्रमाणे स्थानिक गुन्हेशाखेकडील पथकाने रामदास कचरु लोहकरे यांचा नांदुरशिंगोटे गावाच्या परिसरात शोध घेतला असता. तो नांदुरशिंगोटे गावाच्या आठवडे बाजारात मिळुन आल्याने, त्यास ताब्यात घेऊन पोलीसी खाक्या दाखविताच त्याने मयत यास त्याच्या मोटारसायकलवर लोणी येथुन बसवुन आणुन त्यास नांदुर ते चास जाणाऱ्या रोडने नेऊन खिंड परिसरात रोडच्या बाजुला आडोशाला नेवुन मयताच्या डोक्यात दगड घालुन खुन केल्याची कबुली दिलेली आहे.

यातील मयत हा आरोपीच्या पत्नीवर वाईट नजर ठेवुन असल्याने त्याच्या रागापोटी केल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. सदरची कामगिरी पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, यांच्या मार्गदर्शनाखाली PSI अनिल धुमसे, पो. हवा. रविंद्र वानेखेडे, पो. नवनाथ वाघमोडे, अंमलदार विनोद टिळे, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहीरम यांनी केलेली आहे.

