चौधरी स्मृती पुरस्कार वितरण
सोहळा आज जळगावात
उपशीर्षक
साहित्यिकांचा होणार गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १९ : श्री गजानन हार्ट अँड आय हॉस्पिटलतर्फे साहित्य पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन शुक्रवारी (ता.२०) करण्यात आले आहे. या सोहळ्यात स्व. गणेश चौधरी सर्वोत्कृष्ट कविता संग्रह पुरस्कार २०२५ आणि स्व. दिवाकर चौधरी सर्वोत्कृष्ट कादंबरी पुरस्कार २०२५ प्रदान करण्यात येणार आहेत.
स्व. गणेश चौधरी सर्वोत्कृष्ट कविता संग्रह पुरस्कारासाठी हस्ताक्षर प्रकाशन, नांदेड प्रकाशित कवितासंग्रहाची निवड करण्यात आली असून, या पुरस्काराचे मानकरी कवी श्रीकांत ढेरंगे (पुणे) आहेत. तसेच स्व. दिवाकर चौधरी सर्वोत्कृष्ट कादंबरी पुरस्कारासाठी ''गुरू एका योगियाचे तुरियातीत स्वप्न'' या कादंबरीची निवड करण्यात आली असून, या पुरस्काराचे मानकरी कादंबरीकार नितीन कोत्तापल्ले (सायन पब्लिकेशन, पुणे यांनी प्रकाशित केलेली कादंबरी) आहेत. दोन्ही पुरस्कारांचे स्वरूप प्रत्येकी २५ हजार रुपये रोख, सन्मानचिन्ह व मानपत्र असे आहे.
या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून प्रा. डॉ. आशुतोष पाटील (धुळे) व डॉ. अतुल सरोदे उपस्थित राहणार आहेत. अध्यक्षस्थानी प्रा. अरुण पाटील असतील. कार्यक्रमाचे संयोजन डॉ. विवेक दिवाकर चौधरी करीत आहेत. शुक्रवारी (ता.२०) सायंकाळी पाचला आयएमए हॉल, व. वा. वाचनालयाजवळ येथे हा सोहळा होणार आहे.
-----