Nashik Political News : ‘उबाठा’ गटाला भाजपकडून चेकमेट! उद्धव ठाकरे यांच्याआधी श्री काळाराम आरती

नाशिक : अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराच्या उद्‍घाटनाला निमंत्रित न केल्याने शिवसेनेच्या ‘उबाठा’ गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे नाशिकच्या श्री काळाराम मंदिरात आरती करणार असल्याने ठाकरे यांच्या आरतीच्या भूमिकेला छेद देण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे त्यापूर्वीच श्री काळाराम मंदिरात आरती करणार आहेत.

भाजपकडून शिवसेनेला चेकमेट देण्याचा हा प्रयत्न राज्यभर चर्चेत आला आहे. (Checkmate from BJP to thackeray group Shri Kalaram Aarti before uddhav Thackeray Nashik Political News)