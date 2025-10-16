नाशिक

Chhagan Bhujbal : मंत्री छगन भुजबळ यांचा वाढदिवस 'ज्ञानोत्सव' म्हणून साजरा!

Chhagan Bhujbal’s 78th Birthday Knowledge Festival : नाशिक येथील भुजबळ फार्म कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या मंत्री छगन भुजबळ यांच्या ७८ व्या वाढदिवसानिमित्तच्या ज्ञानोत्सवास राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी उपस्थिती लावून शुभेच्छा दिल्या.
Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या ७८ व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित ज्ञानोत्सवास राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवारांनी हजेरी लावत शुभेच्छा दिल्या. ज्ञानोत्सवातून प्राप्त झालेले ग्रंथ जिल्ह्यातील वाचनालयांना वितरित केले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
education
distribution
Event
Book
Birthday
culture
birthday celebration
chhagan bhujbal
birthdaycelebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com