Chhagan Bhujbal : मंत्री छगन भुजबळ यांचा वाढदिवस 'ज्ञानोत्सव' म्हणून साजरा!

नाशिक: राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या ७८ व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित ज्ञानोत्सवास राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवारांनी हजेरी लावत शुभेच्छा दिल्या. ज्ञानोत्सवातून प्राप्त झालेले ग्रंथ जिल्ह्यातील वाचनालयांना वितरित केले जाणार आहेत. .मंत्री भुजबळ यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा म्हणून पुष्पगुच्छ व इतर भेटवस्तू न देता पुस्तके द्यावीत, असे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनास राज्यभरातील हितचिंतकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आजचा हा ज्ञानोत्सव अतिशय अविस्मरणीय ठरला..नाशिकच्या भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात राज्यभरातील हितचिंतकांनी मोठ्या प्रमाणात शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी केली. या वेळी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी उपस्थिती लावली. या वेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठीदेखील मदत सुपूर्द करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य लोणारी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सुदर्शन घेरडे यांच्याकडून १०० किलो वजनाच्या पुस्तकांची भेट देण्यात आली..या वेळी आमदार दिलीप बनकर, आमदार प्रकाश सुर्वे, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार पंकज भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार वसंत गिते, सुधीर तांबे, माजी महापौर विनायक पांडे, अशोक मुर्तडक, मविप्रचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव नलावडे, ईश्वर बाळबुधे, अंबादास बनकर, आगरी समाजाचे अध्यक्ष राजाराम पाटील, डॉ. कैलास कमोद, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, पंढरीनाथ थोरे.आनंद सोनवणे, अरुण थोरात, प्रा. दिवाकर गमे, बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार, विष्णुपंत म्हैसधुणे, नाशिक म्हाडाचे विभागीय अध्यक्ष तथा शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य हुसेन शेख, के. के. वाघ शिक्षण संस्थेचे अजिंक्य वाघ, नानासाहेब महाले, राजेंद्र डोखळे, वसंत पवार, माजी नगरसेवक लक्ष्मण जायभावे, जगदीश पवार, मंजिरी धाडगे.प्रेरणा बलकवडे, योगिता आहेर, गोरख बोडके, सुनील मोरे, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, समाधान जेजूरकर, मनोज घोडके, डॉ. योगेश गोसावी, संजय करंजकर, राजेंद्र शिंदे, उदय जाधव, प्रा. बाळासाहेब पिंगळे, योगेश निसाळ, प्रा. ज्ञानेश्वर दराडे, मोहन शेलार, डॉ. नागेश गवळी, प्रा. अर्जुन कोकाटे, वसंत खैरनार, प्रित्येश गवळी, पंढरीनाथ बनकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.