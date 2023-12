Nashik Politics: सिंहस्थ कुंभमेळ्याची सूत्रे शिंदे, फडणवीस, पवारांकडे; छगन भुजबळ, भुसेंना दुय्यम स्थान

Nashik Politics: २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने शिखर समितीची घोषणा करताना ट्रिपल इंजिनच्या सरकारमध्ये महत्त्वाचे मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ, दादा भुसे व गिरीश महाजन यांना दुय्यम पदे देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे सूत्रे ठेवली आहेत.

पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे जिल्हास्तरीय समितीचे सहअध्यक्ष पद, तर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची नियुक्ती राज्य शिखर समितीवर करण्यात आली आहे. (Chhagan Bhujbal Dada Bhuse and Girish Mahajan in secondary roles for Simhastha Kumbh Mela nashik news)