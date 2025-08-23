नाशिक

Chhagan Bhujbal : सुहास कांदे यांच्या आरोपांवर भुजबळांची प्रतिक्रिया नाही; ‘नो कमेंट्स’ म्हणत चर्चा टाळली

Laxman Hake's Controversial Statement on Mali Community : नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या वादग्रस्त विधानावर स्पष्टीकरण दिले.
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी माळी समाजाबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाबद्दल त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. हाके यांनी संबंधित प्रकरणात गैरसमज निर्माण केला असून, तेच याबाबत खुलासा करणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी (ता. २२) पत्रकार परिषदेत दिली. आमदार सुहास कांदे यांच्या पालकमंत्रिपदाच्या वक्तव्यावर भुजबळांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले.

Loading content, please wait...
Social Media
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
political
election
OBC
community
chhagan bhujbal
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com