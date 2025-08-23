Chhagan Bhujbal : सुहास कांदे यांच्या आरोपांवर भुजबळांची प्रतिक्रिया नाही; ‘नो कमेंट्स’ म्हणत चर्चा टाळली

नाशिक: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी माळी समाजाबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाबद्दल त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. हाके यांनी संबंधित प्रकरणात गैरसमज निर्माण केला असून, तेच याबाबत खुलासा करणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी (ता. २२) पत्रकार परिषदेत दिली. आमदार सुहास कांदे यांच्या पालकमंत्रिपदाच्या वक्तव्यावर भुजबळांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले. .ओबीसी नेते हाके यांचा एक व्हिडिओ सोशल माध्यमातून व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत त्यांनी माळी समाजाबद्दल वादग्रस्त विधान केले असून, मंत्री भुजबळांवरही टीका केली आहे. याच अनुषंगाने भुजबळ यांचे लक्ष वेधण्यात आले असता हाके यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली आहे. त्यांनी व्हिडिओबाबत गैरसमज निर्माण केला जात आहे. लवकरच याबाबत ते स्वत:च पुढे येऊन खुलासा करणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले..आमदार कांदे यांनी सोलापूर दौऱ्यावेळी मंत्री भुजबळांवर निशाणा साधताना त्यांच्या पालकमंत्रिपदाला आपला विरोध असल्याचे सांगून नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सात आमदार असताना भुजबळ एकटे पडल्याचे ते म्हणाले. याबाबत भुजबळांना विचारले असता त्यावर आपल्याला काहीच बोलायचे नसल्याचे सांगत त्यांनी भाष्य टाळले. सिंहस्थ कुंभमेळा बैठकीवर बोलताना मी अधिकाऱ्यांना कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. .केवळ सूचना केल्या असून, त्या त्यांनी किती ऐकायच्या, हे अधिकारी ठरवतील. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कमी कालावधी हाती आहे. त्यामुळे दोन वर्षांत पूर्ण होतील, अशीच कामे हाती घ्यावीत. नाशिक-मुंबई महामार्गावर कोणत्याही अंडरपासचे काम हाती घेऊ नये, अशी सूचना केली आहे. याचा अर्थ महामार्गाचे काम बंद करावे, असा होत नाही, असेही स्पष्टीकरण भुजबळ यांनी दिले..Chhagan Bhujbal : लिंगायत समाजातील पोटजातींचा लवकरच ओबीसींमध्ये समावेश; मंत्री छगन भुजबळ यांचे प्रतिपादन!.पक्ष बोलवेल तेथे जाईल : भुजबळमहापालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक तयारीवर भाष्य करताना प्रत्येक पक्ष हा निवडणुकांमध्ये जिंकण्याच्या उद्देशानेच तयारी करत असतो. त्यानुसार पक्ष तयारीला लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुंबई महापालिकेची जबाबदारी नवाब मलिक यांच्याकडे दिल्याबद्दल भुजबळांचे लक्ष वेधले असता पक्ष आपल्याला बोलवेल तेथे मी जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी कर्जमाफीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार योग्यवेळी घोषणा करतील, असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.