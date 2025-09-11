Chhagan Bhujbal : नाराजी दूर झाली? भुजबळ-फडणवीस एकत्र, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

नाशिक: मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून नाराज असलेले राज्याचे मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या विरोधात दंड थोपटण्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केलेली असताना नाशिकमधील ‘सीपीआरआय’ टेस्टिंग लॅब उद्घाटनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन व मंत्री भुजबळ यांनी एकाच विमानाने प्रवास केला. विशेष म्हणजे विमानतळापासून शिलापूरच्या उद्घाटन स्थळापर्यंत उभय नेत्यांनी गाडीतून सोबतच प्रवास केल्याने राजकीय नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य शासनाने ‘शासन निर्णय’ काढला आहे. त्यावरून ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद निर्माण झालेला असताना मंत्री भुजबळ यांनी थेट शासनाच्या विरोधात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी पत्रकार परिषदेतून आपली भूमिका स्पष्ट करीत न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली आहे. यावरून ओबीसी आणि मराठा समाजांत तेढ निर्माण होऊ शकते, याचा अचूक अंदाज मुख्यमंत्र्यांना आला असेल. त्यामुळे भुजबळांची मनधरणी करण्यासाठी ‘संकटमोचक’ गिरीश महाजन यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांनी भुजबळांना सोबत घेण्याची खेळी खेळली..इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या तपासणीची प्रादेशिक प्रयोगशाळा नाशिकला सुरू झाली. २०१३ मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली होती. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. या एका कार्यक्रमानिमित्त थेट केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि मुख्यमंत्री फडणवीस हे नाशिकला पोहोचले. मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री भुजबळ व महाजन हे मुंबईतून एकाच विमानाने ओझरला पोहोचले. .ओझर ते शिलापूरपर्यंतच्या प्रवासातही ते सोबतच राहिले. त्यांच्या मनधरणीचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे कार्यक्रमस्थळी तिघांनाच बोलण्याची संधी मिळाली. कार्यक्रमाचे श्रेय भाजप सोडून दुसऱ्या कुणालाही जाणार नाही, याची विशेष काळजी घेतल्याने भुजबळांच्या मनात नेमके चालले तरी काय, असा प्रश्न राजकीय जाणकारांना पडला आहे..Maratha Reservation : प्रमाणपत्र मिळाले तरी वैधता कठीण, जीआर कोर्टात टिकणार का? संभाजी ब्रिगेडला शंका.भाजपशी जवळीकइलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग लॅबच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीचे मंत्री छगन भुजबळ व भाजप नेत्यांची जवळीक अधिक वाढली आहे. केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याबरोबर भुजबळांनी प्रवासही केला. तेव्हा सुरक्षारक्षकास गाडीतून उतरून दुसऱ्या गाडीत बसविण्यात आले. त्यामुळे या दोघांमध्ये राजकीय गुप्तगू झाल्याची शक्यता वर्तविली जाते. त्यावरून दिवसेंदिवस भुजबळांची भाजपशी जवळीक वाढत असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.