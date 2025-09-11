नाशिक

Chhagan Bhujbal : नाराजी दूर झाली? भुजबळ-फडणवीस एकत्र, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

Bhujbal’s Dissent Over Maratha Reservation Decision : ‘सीपीआरआय’ टेस्टिंग लॅब उद्‌घाटनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन व मंत्री भुजबळ यांनी एकाच विमानाने प्रवास केला. विशेष म्हणजे विमानतळापासून शिलापूरच्या उद्‌घाटन स्थळापर्यंत उभय नेत्यांनी गाडीतून सोबतच प्रवास केल्याने राजकीय नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
fadnavis and bhujbal

fadnavis and bhujbal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून नाराज असलेले राज्याचे मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या विरोधात दंड थोपटण्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केलेली असताना नाशिकमधील ‘सीपीआरआय’ टेस्टिंग लॅब उद्‌घाटनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन व मंत्री भुजबळ यांनी एकाच विमानाने प्रवास केला. विशेष म्हणजे विमानतळापासून शिलापूरच्या उद्‌घाटन स्थळापर्यंत उभय नेत्यांनी गाडीतून सोबतच प्रवास केल्याने राजकीय नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Nashik
maharashtra
political
Maratha Reservation
Maratha
OBC
chhagan bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com