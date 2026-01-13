Chhagan Bhujbal : नाशिकला जागतिक ब्रँड बनवणार! कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने छगन भुजबळांनी मांडला विकासाचा 'प्लॅन'

नाशिक: माझी कर्मभूमी नाशिक आहे. अडीच दशकांपासून नाशिकशी माझे नाते अतूट आहे. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहराचा चेहरामोहरा बदलून जागतिक दर्जाचा ब्रँड बनविण्याचे माझे स्वप्न असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले..महापालिका निवडणुकीसाठी मंत्री भुजबळ यांनी नाशिककरांशी निवेदनाद्वारे संवाद साधला. ते म्हणाले, आगामी काळात नाशिकमध्ये कुंभमेळा भरणार आहे. या सोहळ्याकडे धार्मिक कार्यक्रम म्हणून न पाहता नाशिकच्या प्रगतीची मोठी संधी आहे. नाशिकच्या पायाभूत विकासाचा महामार्ग आहे. विकास कामांच्या माध्यमातून पर्यटकांना आकर्षित करायचे आहे..नाशिकमध्ये विमानसेवा सुरू व्हावी यासाठी आपण पॅसेंजर टर्मिनल विकसित केले. गंगापूर धरणावरील बोट क्लब, गंगापूर मेगा पर्यटन संकुल, कलाग्राम, शहरासाठी अंतर्गत व बाह्य रिंगरोड आणि मुंबई-आग्रा महामार्गावरील नाशिकचा नेकलेस म्हणून ओळखला जाणारा उड्डाणपूल ही कामे झाली..Trimbakeshwar News : त्र्यंबकेश्वरचा कारभार आता एकाच छताखाली! पेगलवाडीत उभारणार भव्य चार मजली प्रशासकीय इमारत.पालिकेच्या कामकाजात डिजिटल क्रांतीमहापालिकेचे कामकाज ऑनलाइन, पारदर्शक केले जाईल. विकासाच्या भुजबळ पॅटर्नला तडा जाऊ न देता नाशिकला देशातील सर्वात स्वच्छ आणि सुंदर शहर बनवण्यासाठी मी कटिबद्ध असल्याचे भुजबळ म्हणाले. सक्षम नेतृत्व, अनुभवी पक्षाच्या हाती महापालिकेची सत्ता देणे ही नाशिककरांची जबाबदारी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व शिवसेना युतीच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.