NCP Merger Politics : "भाजपला दूर ठेवून आम्ही पुढे कसे जाणार?"; दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणातील सर्वात मोठा पेच उघड!

राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच, आता या चर्चांमधील सर्वात मोठा राजकीय पेच समोर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक दौऱ्यावर असताना या विषयावर अत्यंत स्पष्ट आणि परखड भूमिका मांडली आहे. ."आम्ही सध्या एनडीए अर्थात भाजपसोबत सत्तेत आहोत, तर शरद पवार गट काँग्रेससोबत आहे. त्यामुळे भाजपला आणि मुख्यमंत्र्यांना विचारात घेतल्याशिवाय विलीनीकरणाबाबत पुढचे पाऊल टाकता येणार नाही," असे ठाम विधान भुजबळ यांनी केले आहे. नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी विलीनीकरणामागील अनेक तांत्रिक आणि राजकीय कंगोरे उलगडून सांगितले..Viral Mysterious Village : जगातील 'लिलिपुट'चे गाव! इथे माणसांची उंची अवघ्या ३ फूट, घराचे दरवाजेही छोटे; VIDEO पाहून नेटकरी थक्क!.'भाजपला दूर ठेवून पुढे कसे जाणार?'दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, "दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र आले पाहिजे, ही आपल्यासह अनेकांची भावना आहे. मात्र, हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नसून अत्यंत जटिल आहे. अजित पवार असताना त्यांनी सर्वांना सांभाळून पुढे नेले असते. परंतु, अजितदादांच्या अकस्मात निधनानंतर संपूर्ण राजकीय परिस्थिती बदलली आहे.".भाजपच्या भूमिकेवर बोट ठेवत ते पुढे म्हणाले, "सध्या आमचा पक्ष भाजपप्रणीत एनडीएमध्ये आहे, तर शरद पवार यांचा गट काँग्रेससोबत 'इंडिया' आघाडीत आहे. अशा स्थितीत आम्ही ज्यांच्यासोबत सरकारमध्ये आहोत, त्या भाजपला दूर ठेवून आम्ही काही करू, असे कसे होईल? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर भाष्य केले आहे. त्यामुळे भाजपची संमती घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही.".IRCTC Shimla-Manali Winter Special Tour Package : नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला-मनाली फिरण्याची सुवर्णसंधी; IRCTC कडून 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर, टॉय ट्रेनचा प्रवास ते विमानाची सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये.'एनडीएत येणार की इंडिया आघाडीत जाणार?'विलीनीकरणाच्या सध्या सुरू असलेल्या चर्चांवर भुजबळ यांनी मार्मिक टोलाही लगावला:"दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा खेळ सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू आहे. जर खरोखर एकत्र यायचे असेल, तर हा खेळ दोन्ही बाजूंनी सांघिकरीत्या खेळला गेला पाहिजे. आमच्यातील एखादा नेता जातो आणि स्वतंत्र चर्चा करतो, असे करून चालणार नाही. शरद पवार गटातील मंडळी एनडीए आघाडीत येणार की आम्ही सगळे इंडिया आघाडीत जाणार, याचा अद्याप कोणालाही बोध झालेला नाही.".सुनेत्रा पवार सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय सांगतील!बारामतीतील कृषी प्रदर्शनादरम्यान अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात झालेली भेट ही केवळ प्राथमिक चर्चा होती, मात्र आता प्रत्येकाच्या आणि पक्षांच्या अपेक्षा वेगवेगळ्या असल्याने मोठा गुंता निर्माण झाला असल्याचे भुजबळ यांनी नमूद केले. या संपूर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री तथा पक्षप्रमुख सुनेत्रा पवार यांनी यापूर्वीच 'योग्य वेळ येईल तेव्हा सर्व कळेल' असे सांगितले आहे. त्या आम्हा सर्वांना विश्वासात घेऊन योग्य वेळी अधिकृत भूमिका स्पष्ट करतील, असेही छगन भुजबळ यांनी शेवटी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.