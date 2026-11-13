नाशिक

NCP Merger Politics : "भाजपला दूर ठेवून आम्ही पुढे कसे जाणार?"; दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणातील सर्वात मोठा पेच उघड!

Chhagan Bhujbal Statement : 'एनडीए' की 'इंडिया' आघाडी? नाशिकमधून बड्या मंत्र्याचे सूचक विधान; राज्याच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ!
Cannot take next step regarding merger without consulting BJP

Cannot take next step regarding merger without consulting BJP

Sakal

Vinayan
Updated on

राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच, आता या चर्चांमधील सर्वात मोठा राजकीय पेच समोर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक दौऱ्यावर असताना या विषयावर अत्यंत स्पष्ट आणि परखड भूमिका मांडली आहे.

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