सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करून भाविकांनी केली सुख-समृद्धीची प्रार्थना

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जळगाव : मेहरुण तलावाच्या गणेश घाटावर रविवारी आयोजित उत्तर भारतीय समाजबांधवांच्या छटपुजा सोहळ्यात सुर्याची पुजा करताना महिला.
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मेहरुण तलावाच्या काठावर छटपूजा उत्साहात
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सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करून भाविकांकडून सुख-समृद्धीसाठीची प्रार्थना
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १५ : सूर्योपासनेचा पवित्र सण असलेली छटपूजा शहरात रविवारी (ता.१५) मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात साजरी करण्यात आली. उत्तर भारतीय समाजबांधवांनी पारंपरिक पद्धतीने छटमातेची पूजा करून सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण केले. या सोहळ्यात महिला, पुरुष व लहान मुलांसह मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी झाले होते.
छटपूजेच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांनी पूजेसाठी आवश्यक साहित्य, फळे, फुले, ऊस, नारळ व पारंपरिक प्रसादाची तयारी केली होती. पूजेच्या ठिकाणी आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. सायंकाळी मावळत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण करून कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी, आरोग्य व आनंदासाठी यावेळी प्रार्थना करण्यात आली. छटपूजा हा उत्तर भारतीय समाजाचा महत्त्वाचा धार्मिक सण असून, त्यात सूर्यदेव व छटमातेची आराधना केली जाते. महिलांनी निर्जळी उपवास करून श्रद्धेने पूजा केली. पारंपरिक छटगीतांमुळे परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. उगवत्या सूर्याला अर्घ्य अर्पण करून रविवारी व्रताची सांगता करण्यात आली. या उत्सवामुळे शहरातील उत्तर भारतीय समाजबांधवांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून आले.