Nashik Crime : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खराखुरा ‘दृश्यम’

छत्रपती संभाजीनगर येथे जानेवारी २०२३ मध्ये क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात एकजण बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली. काही दिवस तपासही झाला पण कोणतीही माहिती पोलिसांनी मिळाली नाही. नातलगांनी खुनाचा संशय व्यक्त केल्यानंतर उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे यांनी तपास सुरू केला आणि तब्बल १४ महिन्यांनी खून झाल्याचे निष्पन्न झाले. अभिनेता अजय देवगण अभिनीत ‘दृश्यम’ चित्रपटाशी मिळतीजुळती ही घटना प्रत्यक्षात घडली होती. .त्रपती संभाजीनगर शहरातील क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात २०२३ मध्ये प्रभाकर सोनवणे हे पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. याच पोलिस ठाण्यामध्ये ४ जानेवारी २०२३ रोजी अविनाश तुकाराम साळवे (वय ४१) ही चालक असलेली व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद होती. त्यांच्या पत्नीने दिलेल्या माहितीनुसार, अविनाश ३ जानेवारीला रात्री त्याच्या चुलत भावाकडे जाऊन येतो, असे सांगून घराबाहेर पडला होता..परंतु दुसऱ्या दिवशीही तो घरी परतला नव्हता. कुटुंबीयांनी त्याची सगळीकडे शोधाशोध केली. अखेर त्यांनी क्रांती चौक पोलिस ठाणे गाठून अविनाश साळवे बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली. या तक्रारीनुसार पोलिसांनी शोध घेत तपासही केला. मात्र कोणतीही माहिती न मिळाल्याने तक्रार तपासावरच होती. कुटुंबीयांनी अनेकदा पोलिस ठाण्यात चकरा मारल्या परंतु काहीही माहिती मिळत नसल्याने शेवटी कुटुंबीयांनीही आशा सोडून दिली होती..दारूच्या नशेत गेला बोलून..बेपत्ता अविनाश साळवे याचा चुलत भाऊ राहुल ऊर्फ बाळ्या साळवे याला दारुचे व्यसन होते. १४ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तो काही मित्रांसोबत दारू पीत बसला होता. त्यांच्या या दारुच्या पार्टीमध्ये अविनाशही सामील व्हायचा. त्या दिवशी सारेच दारू पीत असताना, त्या वेळी साऱ्यांना अविनाशची आठवण आली. त्याच्याविषयी बोलत असतानाच अविनाशचा चुलत भाऊ बाळ्या दारूच्या नशेमध्ये, मी त्याला संपवला..’ असे तो बोलून गेला. .हे त्या ठिकाणी असलेल्या एकाच्या लक्षात आले आणि त्याचा संशय बळावला. ही बाब त्याने दुसऱ्या दिवशी बेपत्ता अविनाशच्या पत्नीच्या कानावर घातली असता, त्यांनी लागलीच क्रांती चौक पोलिस ठाणे गाठले. अविनाश बेपत्ता नसून त्याचा घातपात झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे यांच्याकडे तपास सोपविण्यात आला.....अन् बाळ्या ताब्यातबेपत्ता अविनाशचा चुलत भाऊ बाळ्या ऊर्फ राहुल साळवे याला उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे यांनी चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात आणले. त्याच्याकडे कसून चौकशी करूनही तो फुटत नव्हता. उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागला. अखेर पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने अविनाशचा खून केल्याचे सांगितले. ३ जानेवारी २०२३ च्या रात्रीच बाळ्याने डोक्यात बल्ली मारून अविनाशचा खून केला होता. .धुळे - सोलापूर महामार्गालगत सुरू असलेल्या जलवाहिनीसाठी खोदण्यात आलेल्या खड्ड्यातच त्याला पुरण्यात आल्याचे त्याने सांगितले. त्यानुसार, उपनिरीक्षक सोनवणे हे पोलिस ठाण्याचे पथक व महसुल विभागाच्या पथकासह घटनास्थळी पोहोचले. बाळ्याने दाखविलेल्या जागेवर जेसीबीने खोदकाम करण्यात आले. चार-आठ ठिकाणी खोदकाम केल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी फक्त एका हाताचे हाड सापडले. अनेक ठिकाणी खोदूनही अविनाशच्या हाडांचा सापळा सापडला नाही. बाळ्या पोलिसांची दिशाभूल करतो आहे, हे उपनिरीक्षक सोनवणे यांच्या लक्षात आले..असा झाला उलगडाबाळ्याला पुन्हा पोलिस ठाण्यात आणून त्याचा चांगलाच पाहुणचार केल्यानंतर तो अखेर कबूल झाला. ३ जानेवारी २०२३ च्या रात्री अविनाश आणि बाळ्या दोघेही जलवाहिनीच्या पाइपाजवळ बसून दारू पीत होते. त्याचवेळी त्यांच्यातील जुन्या जमिनीच्या वादाचा विषय निघाला आणि त्यांच्यात बाचाबाची झाली. त्या वेळी बाळ्याने रागाच्या भरात बांधकामाच्या लाकडी बल्लीने त्याच्या डोक्यात प्रहार केला. घाव वर्मी बसल्याने अविनाश जागीच गतप्राण झाला. बाळ्याचे वडील किसन साळवे आणि त्याची बहीण लता उन्हाळे हे दोघे घरात झोपलेले होते. बाळ्याने त्या दोघांना उठविले. .त्यांनी अविनाश मयत झाल्याची खात्री केल्यानंतर त्याला रस्त्यालगतच्या दाट झाडाझुडपांत सुमारे दीडशे ते दोनशे मीटर ओढत नेले. त्या ठिकाणी त्यांनी लाकडी बल्ल्या आणून त्यात अविनाशला टाकले आणि पेटवून दिले. रात्रभर त्यांनी अविनाशला पूर्णपणे जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तिघेही घरी आले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अविनाशला जाळले त्या ठिकाणी बाळ्या गेला असता, भटके कुत्रे अविनाशच्या एका हाताचे लचके तोडत होते. .बाळ्याने त्यांना हाकलले आणि त्याचा हात आणि जळालेली राख त्याने गोणीत भरली. धुळे-सोलापूर महामार्गालगत जलवाहिनीसाठी केलेल्या खड्ड्यात त्याने अविनाशचा एक हात आणि राख पुरली. त्यानंतर काही दिवस तो त्या परिसरात सारखा हेरझरा मारून पाहणी करीत होता..सीडीआर ठरला निर्णायकबाळ्याने सुरवातीला दिलेल्या माहितीनुसार जेव्हा उपनिरीक्षक सोनवणे यांना फक्त हातच सापडला. त्या वेळी सोनवणे यांनी बाळ्याच्या मोबाईलचा सीडीआर अहवाल मागविला होता. दुसऱ्या दिवशी तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातून धक्कादायक माहिती त्यांच्या हाती लागली. ३ जानेवारी २०२३ च्या रात्री अविनाशचा खून केला आणि त्याचा मृतदेह त्याने जलवाहिनीच्या खड्ड्यात पुरल्याचे पोलिसांना सांगितले होते..Kalyan Kale: युद्धजन्य स्थितीमुळे जालन्याचे खासदार डॉ.कल्याण काळे दुबईत अडकले .मात्र, खड्ड्यात पोलिसांना हातच सापडला. परंतु, बाळ्या ३ तारखेच्या रात्री त्याने सांगितल्याप्रमाणे जलवाहिनीच्या खड्ड्याकडे गेलाच नव्हता. तर दुसऱ्याच दिवशी तो गेल्याचे समोर आले होते. तांत्रिक विश्लेषणातून ठोस माहितीच्या आधारे जेव्हा बाळ्याकडे चौकशी केली तेव्हा,मात्र त्याने सारी हकिगतच सांगून टाकली. उपनिरीक्षक सोनवणे यांनी अविनाशचा खून प्रकरणात चुलत भाऊ बाळ्यासह त्याचे वडील किसन व चुलत बहिण लता या तिघांना अटक केली. बाळ्याने दृश्यम स्टाइलनेच अविनाशच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावली आणि पोलिसांचीही दिशाभूल करण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न केला. मात्र, उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे यांनी बेपत्ता अविनाशच्या खुनाची उकल केलीच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 