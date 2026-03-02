नाशिक

Nashik Crime : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खराखुरा ‘दृश्यम’

Missing Case Unravels as Drishyam-Style Murder : नातलगांनी खुनाचा संशय व्यक्त केल्यानंतर उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे यांनी तपास सुरू केला आणि तब्बल १४ महिन्यांनी खून झाल्याचे निष्पन्न झाले.
नरेश हाळणोर
छत्रपती संभाजीनगर येथे जानेवारी २०२३ मध्ये क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात एकजण बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली. काही दिवस तपासही झाला पण कोणतीही माहिती पोलिसांनी मिळाली नाही. नातलगांनी खुनाचा संशय व्यक्त केल्यानंतर उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे यांनी तपास सुरू केला आणि तब्बल १४ महिन्यांनी खून झाल्याचे निष्पन्न झाले. अभिनेता अजय देवगण अभिनीत ‘दृश्यम’ चित्रपटाशी मिळतीजुळती ही घटना प्रत्यक्षात घडली होती.

