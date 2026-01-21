Girish Mahajan : नवी दिल्लीत घुमणार शिवरायांचा जयजयकार! गिरीश महाजन यांच्याकडून 'इमर्सिव्ह' संग्रहालयाची पाहणी

नाशिक: छत्रपती शिवाजी महाराज मेमोरियल नॅशनल कमिटीच्या वतीने नवी दिल्लीतील कुतुब इन्स्टिट्यूशनल भागात उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित इमर्सिव्ह संग्रहालयाला राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी (ता. २०) भेट देवून पाहणी केली. .समितीचे सरचिटणीस निवृत्त कर्नल मोहन कटकिर यांनी संग्रहालयाची माहिती दिली. संग्रहालयातील विविध दालनांचे सादरीकरण रेडबेरी इंटरनॅशनलचे कपिल देव यांनी केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, शौर्य, आणि स्वराज्याची प्रेरणा जगभरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे हे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे मंत्री महाजन यांनी नमूद केले. .संग्रहालयाचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते झाले होते. संग्रहालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. संग्रहालयात जुन्या शस्त्रांच्या प्रतिकृती आणि जगात उपलब्ध असलेल्या तेरा शिवरायांच्या चित्रांच्या प्रती उच्च रिझोल्यूशनमध्ये प्रदर्शित केल्या आहेत..Kolhapur Lake : पर्यटकांचे आकर्षण असलेले राजहंस धोक्यात; रंकाळाप्रेमींची तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी.संग्रहालयात महत्त्वाचेसंग्रहालयात रायगड किल्ला, महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रदर्शित केली आहे. महाराजांची सूरत वारी, पुण्यातील लाल महालवरील स्वारी, शाहिस्तेखानाची बोटे छाटली त्यासंदर्भात तसेच महाराजांचे लढाऊ नौदल, ईस्ट इंडिया कंपनी, समुद्रातील मराठा सैन्यामधील संघर्ष ऑडिओ व्हिज्युअल स्वरूपात दाखवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.