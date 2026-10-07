शिरपूर : विकास बातमी

गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार
कामावर भर द्या, पटेल
शिरपूर, ता. ७ : मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना शेतकर्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तालुक्यात तब्बल २३० पाणंद रस्ते मंजूर असून, त्यांची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येतील. ही कामे गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार व्हावीत यासाठी सर्व यंत्रणांनी काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे, असे आवाहन आमदार अमरीशभाई पटेल यांनी केले.
उंटावद (ता. शिरपूर) येथे महसूल विभागाच्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील पहिल्या पाणंद रस्त्याचे भूमिपूजन बुधवारी (ता. ७) त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी आमदार पटेल बोलत होते. आमदार काशीराम पावरा, उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद मंडलिक, तहसीलदार महेंद्र माळी, बाजार समिती सभापती के. डी. पाटील, जि. प. चे माजी उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, सरपंच मनीषा राजकपूर मराठे, बाजार समितीचे उपसभापती लक्ष्मीकांत पाटील, पाणंद रस्ता समिती सदस्य जगतसिंह राजपूत, बाळासाहेब पाटील, इंद्रसिंह पावरा आदी उपस्थित होते. आमदार पावरा म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पाणंद रस्त्यांचा मोठा फायदा होणार आहे. डॉ. शरद मंडलिक म्हणाले की, डिसेंबर २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना सुरू करण्यात आली असून, तालुक्यात तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पोलिस पाटील राजू सातकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. ग्रामसेवक नगराज देवरे यांनी सूत्रसंचालन केले.