Nashik News : जातीवादी प्रवृत्तींची दहशत मोडीत काढा! शिवरायांचा पुतळा नियोजित जागीच उभारण्याची मागणी

Sambhaji Brigade Condemns Chikhla Incident : महिलेवरील भ्याड हल्ल्याचा संभाजी ब्रिगेडने निषेध केला. या घटनेचा तातडीने तपास करुन संशयितांना अटक करावी, अशी मागणी संघनेकडून करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: चिखला गावात (जि.बुलढाणा) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला विरोध करणाऱ्या व तेथील महिलेवरील भ्याड हल्ल्याचा संभाजी ब्रिगेडने निषेध केला. या घटनेचा तातडीने तपास करुन संशयितांना अटक करावी, अशी मागणी संघनेकडून करण्यात आली.

