Nashik Child Adoption : नाशिक: दत्तक प्रक्रियेत 'लेकींना' सर्वाधिक प्राधान्य; गेल्या ५ वर्षांत ३१ मुली दत्तक!

नाशिक: महिला व बालविकास विभागाच्या शासनमान्य घारपुरे घाटानजीक असलेल्या आधाराश्रमात कोविड काळापूर्वी २०-२५ मुले वर्षाला दत्तक जात होती; परंतु कोविड काळानंतर आश्रमात मूल येण्याचे प्रमाण घटल्याने मूल दत्तक जाण्याचे प्रमाण आता वर्षाला आठ ते दहावर आले आहे. विशेष म्हणजे दत्तक प्रक्रियेत लेकीला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात असल्याने गेल्या पाच वर्षांत ३१ मुली, तर २९ मुले आश्रमातून दत्तक देण्यात आली आहेत. .समाजात सजगता आल्याने वंशाचा दिवा केवळ मूलच नाही, तर मुलीही असू शकतात. त्यासाठी मूलबाळ होऊ न शकणारे दांपत्य वा दुसरे मूल हवे म्हणून मुलींना प्राधान्य देत असल्याचे आशादायी चित्र समाजात निर्माण होत आहे. दुसऱ्या बाजूला आश्रमात मूल येण्याचे प्रमाण वर्षानुवर्षे घटल्याचे दिसून येते. .याबाबत अनेक स्तरांतून जनजागृती केली जाते. शिवाय, अवैध दत्तक प्रक्रियेला आळा घालण्यासाठी व कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेस प्रोत्साहन मिळावे, या हेतूने जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून नोव्हेंबर हा आंतरराष्ट्रीय दत्तक महिना दरवर्षी साजरा केला जातो. १ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यानच्या काळात दत्तक प्रक्रियेची जनजागृती करण्यासाठी तालुकास्तरावर अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून गावागावांत कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेची जनजागृती केली जाते. .इतर शाळांमधील मुले व आधाराश्रमातील मुलांना एकत्र येऊन विविध स्पर्धा, त्यांच्यातील संवाद वाढविण्यासाठी नानाविध उपक्रम महिनाभर राबविले जाणार आहेत. पूर्वी मूल दत्तक घेण्यासाठी शासनाचे cara.wcd.gov.in हे अधिकृत संकेतस्थळ होते. आता १ ऑक्टोबरपासून दत्तक प्रक्रियेसाठी missionvatsalya.wcd.gov.in हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. .समाजात कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दत्तक महिना नोव्हेंबरमध्ये साजरा केला जातो. जेणेकरून अनाथ मुलांना पालक मिळतात. पूर्वी नवजात मूल निर्जनस्थळी टाकून दिले जात. आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.- सुनील दुसाने,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी.