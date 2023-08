Infectious Disease : वातावरणात वारंवार बदल होत असल्याने काही दिवसांपासून सिन्नर तालुक्यात सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण वाढले आहेत. हा व्हायरल फिव्हर लहानग्यांनाही होत आहे.

त्यामुळे सर्दी, खोकल्याने चिमुकलेही जाम झाले आहेत. हा फिव्हर पालकांनी दुर्लक्ष न करता दक्षता घेणे गरजेचे आहे. (Children sickened by infectious diseases Pediatricians appeal to parents to be vigilant nashik)

सध्या पावसाळ्याचे दिवस असून, विषाणूजन्य आजारांमुळे श्वसनाचा त्रास, सर्दी, ग्रासलेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. यात लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.

सर्दी-खोकला, जुलाब, उलट्या, अंगदुखी, डोकेदुखी, अशा तक्रारीत वाढ झाली असून, अनेक बालरुग्ण उपचारांसाठी येत आहेत, अशी माहिती बालरोग तज्ज्ञांनी दिली.

शाळकरी मुले दिवसभर एकमेकांच्या संपर्कात आल्याने हा संसर्ग वाढत आहे. लहान मुलांमध्ये ९९ ते १०४ अंश फॅरनहाइटपर्यंत ताप वाढत आहे.

लहान मुलांना संसर्ग झाल्यास पालकांनी तत्काळ उपचार घेणे गरजेचे आहे. न चुकता संसर्ग होऊ नये, म्हणून पुरेशी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

फ्लूचे डोस घेणे, नियमित लसीकरण, हातांची स्वच्छता, शिंकताना किंवा खोकताना नाक आणि तोंड झाकणे, मास्कचा वापर, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी आहारात पालेभाज्या आणि फळांचा समावेश गरजेचा आहे.

मूल आजारी असेल, तर मुलांना शाळेत पाठवणे टाळा, मुलांचे हायड्रेशन आणि न्यूट्रिशनचा समतोल राखणे आवश्यक आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

काविळीची साथ वाढतेय

सध्या पावसाळ्याच्या दिवसात अनेक प्रकारचे जंतू संसर्ग आजारांची साथ पसरते. पाऊस कमी असल्याने डेंगी, कावीळ, मलेरिया व टायफाईड हे संसर्ग आजार वाढत आहेत. याच दिवसात पालकांनी मुलांची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.

कारण याच ऋतूतील वाढत्या आर्द्रतेमुळे जंतूंची संख्या वाढत असते. सिन्नर तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून डेंगीची साथ, कावीळ, अनेक फीवर प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.