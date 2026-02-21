नाशिक
Nashik News : पुरोगामी पाऊल! नाशिकमध्ये चित्रकथी समाजाची जातपंचायत बरखास्त; अनिष्ट प्रथांना कायमची मूठमाती
Chitrakathi Community Abolishes Caste Panchayat in Nashik : राज्यातील चित्रकथी समाजाची जातपंचायत अधिकृतपणे बरखास्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शुक्रवारी समाजबांधवांनी एकमताने घेतला.
नाशिक: अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस)च्या जातपंचायत मूठमाती अभियानाला नाशिकमध्ये मोठे यश मिळाले आहे. राज्यातील चित्रकथी समाजाची जातपंचायत अधिकृतपणे बरखास्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शुक्रवारी (ता. २०) समाजबांधवांनी एकमताने घेतला. भटका शोषित समुदाय संघर्ष संघटना आणि ‘अंनिस’ यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हा पुरोगामी टप्पा गाठला गेला.