Christmas Festival 2023: ख्रिस्ती बांधव विश्वशांतीसाठी करणार प्रार्थना; शहरात नाताळची तयारी सुरू

नाशिक रोड : नाशिक रोड परिसरात ख्रिसमिसचा म्हणजेच ख्रिस्ती बांधवांच्या सर्वोच्च अशा नाताळ सणाचा उत्साह वाढला आहे.

नाताळ २५ डिसेंबरला असला तरी २४ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासूनच नाशिक शहरातील सर्व चर्चमध्ये कार्यक्रमांना सुरवात होणार आहे. (Christmas Festival 2023 Christians will pray for world peace preparations underway in city nashik)