Nashik Christmas Cakes : नाताळला 'हेल्दी' ट्विस्ट! नाशिकमध्ये मैदा-साखरेविना बनलेल्या केकला खवय्यांची पसंती

नाशिक: नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यापूर्वी शहरात सर्वत्र नाताळची धूम सुरू असून, नाताळ साजरा करताना तोंड गोड करण्यासाठी केक या डेझर्टला जगभरात मागणी आहे. आरोग्याचा विचार करता मैदा, साखरेला पूर्णपणे टाळून हेल्दी केक खाण्याकडे खवय्यांचा कल वाढला असून, पाचशे रुपयांपासून पाच लाखांपर्यंतचे केक बाजारात उपलब्ध आहेत. .करोनाकाळात ‘होममेड केक’ संकल्पना अधिक रुळल्याने अनेक महिलांचा संसार या केक व्यवसायावर तग धरू शकला. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत मधुमेह बळावल्याने खाण्याच्या सवयीत बदल करून ‘हेल्दी आणि टेस्टी’ प्रयोगशील पदार्थ बनविले जात आहेत. शहरात दोनशे रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत केक मिळतात, तर मुंबईसारख्या शहरात लाखो रुपयांपर्यंतचे केक मिळतात..कारण मागणीनुसार केकमध्ये साहित्य व सोन्याचा वापर केला जात असल्याने केकची किंमत ठरते. नाताळसाठी प्लम केक, चॉकलेट वॉलनट, चिझ केक, न्यू यॉर्क स्टाईल ब्लू बेरी, नटेला बरोबर कप केक बाजारात उपलब्ध आहे. लिकरमध्ये रम, वाइनचा फ्लेवर असलेले केक बनवून मिळतात फक्त तो केक लहान मुलांसाठी नसतो..असे बनविले जातात हेल्दी केकमैद्याऐवजी तांदूळ, रवा, गव्हाचे पीठ, सप्त धान्याचा उपयोग करून साखरेऐवजी गूळ, मध, खजूर याचा वापर केला जातो. नैसर्गिकरीत्या गोडपणा येण्यासाठी गाजर, बीटचा जाडसर कीस करून किंवा हंगामी फळांमधील स्ट्रॉबेरी, अननस, प्लम यांचा उपयोग करून केकची पाककृती विकसित केली जाते. तुपाऐवजी घाण्याच्या तेलाने वासही येत नाही. .अशा पद्धतीने बनविलेले केक कोणताही रुग्ण सहज खाऊ शकतो. क्रीमऐवजी सुकामेव्याची पावडर त्यात मध मिक्स करून आवश्यक असल्यास खाण्याचा डिंक वापरून क्रीम तयार करता येते. त्यापासून हवी तशी डिझाइन केकला करता येते. ड्रायफ्रुट केक, फ्रोझन अर्थात, वाळवलेली फळ, बोर्नव्हिटा, हॉर्लेक्स वापरून केक बनविले जातात. आवळ्याचे छोटे तुकडे करून गुळाच्या पाकात टाकल्यावर त्याचा डेकोरेशनसाठी उपयोग होतो..शासनाकडून मिळते पाठबळकेक डेझर्ट जगभरात प्रसिद्ध असल्याने शासनाने महिलांना पाठबळ देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू केली आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन व प्रमाणपत्र दिली जातात. जेणेकरून विद्यार्थी स्वत:चे आउटलेट सुरू शकतात. त्यासाठी गुंतवणुकीची गरज नाही. समाज माध्यमांवर माहिती दिल्यावर कस्टमाइज केक बनवून दिले जातात..स्थलांतराचे बोलीभाषांवर ठसे !.आपल्याकडे तृणधान्य आणि गहू यात साखरेचा वापर न करता गुळापासून केक बनविला जातो. एकदा सेलिब्रेशनसाठी मोठ्या केकमध्ये ज्यूस टाकून नळ लावल्यावर ज्यूस घेता येईल, असा कस्टमाइज केक तयार केला जातो. त्यामुळे नाशिकमध्ये हौशी लोक आहेत.-सलोनी जहागीरदार, जहागीरदार बेकर्सकेक या एका डेझर्टमध्ये अनेक विद्यार्थिनींचे उत्तम करिअर घडले आहे. त्यासाठी रंगसंगतीचे ज्ञान, हातात कला आणि संयमाची गरज आहे. त्यात फूड फोटोग्राफी स्वतंत्र विभाग विकसित झाला आहे.- प्रा. वैशाली चौधरी, फूड प्रॉडक्शन ॲन्ड टेक्नॉलॉजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.