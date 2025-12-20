नाशिक

Nashik Christmas Cakes : नाताळला 'हेल्दी' ट्विस्ट! नाशिकमध्ये मैदा-साखरेविना बनलेल्या केकला खवय्यांची पसंती

Christmas Celebration Boosts Cake Demand in Nashik : आरोग्याबाबत जागरूक असलेल्या नागरिकांसाठी विशेष 'शुगर-फ्री' आणि 'ग्लूटेन-फ्री' केकला बाजारात मागणी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यापूर्वी शहरात सर्वत्र नाताळची धूम सुरू असून, नाताळ साजरा करताना तोंड गोड करण्यासाठी केक या डेझर्टला जगभरात मागणी आहे. आरोग्याचा विचार करता मैदा, साखरेला पूर्णपणे टाळून हेल्दी केक खाण्याकडे खवय्यांचा कल वाढला असून, पाचशे रुपयांपासून पाच लाखांपर्यंतचे केक बाजारात उपलब्ध आहेत.

