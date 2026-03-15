Nashik News : मद्यधुंद चालकाचा अंबड लिंक रोडवर थरार! दोन युवकांना उडवले, घराचे गेट अन पोलही तोडला

नवीन नाशिक: सिडको परिसरातील अंबड लिंक रोड वरील जय हिंद कॉलनी महाजन नगर भागात शुक्रवारी (ता.१३) रात्री साडेअकराला भरधाव वाहन चालवत मद्यधुंद युवकाने परिसरात धुमाकूळ घातला. घटनेत दोन स्थानिक युवक जखमी झाले असून एका घराच्या लोखंडी गेटसह पोलचे नुकसान झाले आहे. नागरिकांनी यावेळी चालकास चोप देत पोलिसाच्या स्वाधीन केले तर कारमधील एक जण पळून गेला..शुक्रवारी रात्रीच्या वेळी अंबड लिंक रोडवर रात्री मद्यधुंद चालकाने कार रस्त्यावर भरधाव चालविली. यावेळी त्याचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने त्याने परिसरातील दोघा जणांना धक्का देत जखमी केले..धक्कादायक! आधीच टंचाई त्यात गॅस सिलिंडरची चोरी, ७६ चोरले पण फक्त १२ भरलेले....दरम्यान झालेल्या गोंधळात चालकाने गाडी मागे घेतली असता ती एका पोलला धडकली आणि पोल कोसळला. यानंतर पुन्हा कार चालविली असता ती एका रहिवासी घराच्या गेटवर कार जाऊन आदळली. या प्रकारामुळे स्थानिकांनी एकत्र देत कारमधून चालकाला बाहेर काढत जाब विचारत बेदम चोप दिला..या घटनेची माहिती तातडक्षने अंबड पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत मद्यपी वाहनचालकास ताब्यात घेतले. मात्र यावेळी कारमध्ये असलेल्या युवकाने घटनास्थळावरून पळ काढला.