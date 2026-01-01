Nashik Municipal Election : सिडकोत निकालाचा थरार! भाजपचे दुबार एबी फॉर्म प्रकरण गाजले; ५ जणांची उमेदवारी फेटाळली

नवीन नाशिक/ इंदिरानगर: सिडको विभागात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या भाजपच्या दुबार एबी फॉर्म नाट्याचा निकाल अर्ज छाननीअंती जाहीर झाला. यात माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे आणि भाग्यश्री ढोमसे यांच्यासह पाच जणांची पक्षाची उमेदवारी फेटाळण्यात आली; तर प्रभाग २५ मधून माजी नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, त्यांच्या पत्नी हर्षा बडगुजर आणि मुलगा दीपक बडगुजर हे तिघेही आता भाजपचे अधिकृत उमेदवार ठरले आहेत. .निवडणूक नियमांनुसार, ज्या उमेदवारांनी आधी अर्ज दाखल केले, त्यांचेच एबी फॉर्म ग्राह्य धरत इतरांचे पक्षाचे अर्ज बाद करण्यात आले. बुधवारी (ता. ३१) सकाळी नऊ वाजेपासून सिडको विभागीय कार्यालयाबाहेर समर्थकांची मोठी गर्दी होती..प्रभाग २५ मध्ये ६२ अर्ज वैधप्रभाग क्रमांक २५ मधील दाखल झालेल्या ९२ अर्जांपैकी ६२ अर्ज वैध ठरले असून, ३० अर्ज अवैध ठरले आहेत. प्रभाग क्रमांक २६ मधील ७५ पैकी ५८ अर्ज वैध तर १७ अवैध आणि प्रभाग क्रमांक २८ मधील ६७ अर्जांपैकी ४१ अर्ज वैध तर २६ अर्ज अवैध ठरले आहेत. या ठिकाणी असलेल्या दुसऱ्या कार्यालयातील प्रभाग क्रमांक २७ मध्ये ७८ पैकी १ अर्ज अवैध ठरला. प्रभाग क्रमांक २९ मधील सर्व १०० अर्ज वैध ठरले असून, प्रभाग क्रमांक ३१ मधील ९८ पैकी ३ अर्ज अवैध ठरले आहेत..Ajit Pawarच्या वाहनांच्या ताफ्याला काळे झेंडे, पोलिसांनी कार्यकर्त्याला घेतलं ताब्यात | Beed News | Sakal News.निकालाचा थरार आणि पोलिस बंदोबस्तहेवीवेट प्रभाग २९ मधील शहाणे आणि बडगुजर यांच्यातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सायंकाळी सहाला ‘ग्रीन सिग्नल’ दिल्यावर निवडणूक अधिकारी डॉ. पवन दत्ता यांनी प्रभागनिहाय निकाल जाहीर केले. निकाल देताना कार्यालयात मोठा फौजफाटा तैनात होता. ७ वाजून १० मिनिटांनी बडगुजर आणि शहाणे यांना आत बोलावले गेले आणि अवघ्या दोन मिनिटांत निकालाच्या प्रती देऊन दोघांना वेगवेगळ्या मार्गांनी बाहेर पाठविण्यात आले. दुसऱ्या मजल्यावरील कार्यालयाचे निवडणूक अधिकारी महेश जमदाडे यांनी प्रभाग २५, २८ आणि २६ चे निकाल जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.