Iran-Israel War : इराण-इस्राईल संघर्षाची नाशिकला झळ; परदेशात अडकलेल्या नागरिकांच्या शोधासाठी धावपळ

नाशिक: आखाती देशांत युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. प्रशासनातर्फे टूर ऑपरेटर्स कंपन्यांशी संवाद साधताना जिल्ह्यातील कोणी पर्यटक अडकले आहेत का याची खातरजमा केली जात आहे. सायंकाळपर्यंत ३० नागरिक आखाती देशांत अडकले असून, त्यात काही विद्यार्थी असल्याची प्राथमिक माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. .अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यात युद्ध भडकले. या परिस्थितीत महाराष्ट्र तसेच देशातील विविध राज्यांमधील नागरिक व पर्यटक आखाती देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारकडून तातडीचे पावले उचलण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र सरकारही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. नाशिकमधील कोणी नागरिक अथवा पर्यटक संबंधित देशात अडकले आहेत का, याची चाचपणी करण्यात येत आहे..जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टुर्स ऑपरेटर्स व ट्रॅव्हल कंपन्यांशी संपर्क साधण्यात आला. तसेच विविध माध्यमातून माहिती गोळा करण्यात येत आहे. त्यामध्ये सायंकाळपर्यंत साधारणत: तीस नागरिक अडकून पडल्याची प्राथमिक माहिती मिळते आहे. परंतु या व्यक्ती कोठे अडकल्या आहेत याची नेमकी माहिती अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी श्रीकृष्ण देशपांडे यांनी सांगितले..Iran vs Israel युद्ध आणखी भडकणार! इराणला पाठिंबा देत हिजबुल्लाहचे इस्रायलवर हल्ले, इस्रायलचा लेबनॉनच्या राजधानीतही विध्वंस.अडकलेल्यांसाठी सूचनापरदेशात विशेष करून गल्फ देशात अडकून पडलेल्या नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने सूचना केल्या आहेत. सुरक्षित ठिकाणी राहावे, अनावश्यक हालचाली टाळाव्यात, भारतीय दूतावास/कॉन्स्युलेटच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, आपले लोकेशन व स्थितीची माहिती सातत्याने कुटुंबीयांना द्यावी, मोबाईल चार्ज ठेवताना आवश्यक कागदपत्रे सोबत बाळगावीत, सोशल मीडियावर अफवा, अप्रामाणित संदेश व अफवा पसरवू नये, दूतावासाकडे नोंदणी करणे अत्यावश्यक असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.