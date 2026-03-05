Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे नाशिकचे ३३९ नागरिक अडकले; सुखरूप परत आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले

नाशिक

नाशिक: मध्यपूर्व आणि आखाती देशांत भडकलेल्या युद्धामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ३३९ नागरिक अडकून पडले आहेत. या सर्व नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले असून, त्यादृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारशी संपर्क साधला जात आहे. तूर्तास हे सर्व नागरिक संबंधित देशांमधील सुरक्षित निवासस्थाने तसेच हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

