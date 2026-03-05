Iran Israel War : मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे नाशिकचे ३३९ नागरिक अडकले; सुखरूप परत आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले

नाशिक: मध्यपूर्व आणि आखाती देशांत भडकलेल्या युद्धामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ३३९ नागरिक अडकून पडले आहेत. या सर्व नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले असून, त्यादृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारशी संपर्क साधला जात आहे. तूर्तास हे सर्व नागरिक संबंधित देशांमधील सुरक्षित निवासस्थाने तसेच हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली..अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मध्यपूर्व आखाती देशांमध्ये सध्या तणावग्रस्त परिस्थिती आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव भारतासह विविध देशांनी या भागातील हवाई सेवा खंडित केली आहे. तसेच या भागातून उड्डाण भरणारी विमानेदेखील अन्य मार्गाने वळविण्यात आल्याने हजारो नागरिक अडकून पडले आहेत. त्यामध्ये पर्यटकांसह विद्यार्थी तसेच नोकरदारांचा समावेश आहे. या नागरिकांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे..जिल्ह्यातील अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षितेकरिता जिल्हा प्रशासन सरसावले आहे. अशा व्यक्तींची विविध माध्यमातून माहिती गोळा करण्यात येत असून, गुगल फॉर्मदेखील उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ३३९ नागरिकांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झाली आहे. .यात मालेगाव (१७८) व गळता जिल्ह्यातून ७२ तसेच गुगल फार्मवर माहिती भरणाऱ्या ८९ नागरिकांचा समावेश आहे. त्यामधील सर्वाधिक नागरिक दुबई येथे असल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान, अडकलेल्या व्यक्तींना सुखरूपपणे परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संपर्कात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..कुटुंबीयांनी माहिती द्यावीसध्या रमजानचा धार्मिक महिना सुरू आहे. या पवित्र महिन्यात मालेगाव परिसर व जिल्ह्यातील विविध भागातील मुस्लिम भाविक मक्केला गेले आहेत; परंतु या नागरिकांच्या उपलब्ध माहितीनुसार जिल्ह्यातील मालेगाव व परिसरातील ७०० हून अधिक भाविक मक्केला गेले आहेत. मात्र त्यांची अधिकृत माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या कुटुंबीयांनी प्रशासनाशी संपर्क साधत माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Jayant Patil Criticism Pune Bridge Project : पुण्यातलं आठवं आश्चर्य! या ब्रिजवर चढू शकता पण उतरू शकत नाही, कंत्राट द्यायच्या घाई गडबडीत चूक; जयंत पाटलांचा टोला.नाशिकमधून गेलेले सर्व नागरिक सध्या सुरक्षित आहेत. त्या सर्वांना परत आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारशी संपर्कात आहेत. नागरिक व त्यांच्या कुटुंबीयांनी घाबरून न जाता प्रशासनाशी संपर्कात राहावे. युद्धजन्य वातावरणामुळे त्या भागात तणावाची स्थिती असली तरी भारतीय दूतावासाकडून सतत सूचना दिल्या जात आहेत. या नागरिकांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी केंद्र सरकार नियोजनबद्ध प्रयत्न करते आहे.-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.