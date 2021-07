नाशिक

नाशिक : शहर व जिल्ह्यातील मृतांच्या नोंदी पोर्टलवर नोंदण्याबाबत संथपणा अजूनही कायम आहे. अजूनही नऊशेहून अधिक मृत्यूंच्या नोंदी बाकी आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी मृत्यू नोंदणी त्वरित मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभागाला पत्र दिले आहे. (900 deaths not reported on portal in Nas