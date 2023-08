Nashik Citylinc Bus : प्रवाशांचे हाल टाळण्यासाठी सिटीलिंकचे ‘चेकमेट’; नाशिककरांना मनस्ताप

Nashik Citylinc Bus : सिटीलिंक कंपनीच्या वाहक ठेकेदाराकडून वेतन प्राप्त न झाल्याने तीन दिवस सुरू असलेल्या संपावर तडजोडीअंती तोडगा निघाल्याने सोमवार (ता.७) पहाटेपासून बस रस्त्यावर धावल्या.

परंतु दोन वर्षातील सहावा संप असल्याने सिटीलिंक कंपनीवरचा नाशिककरांचा विश्वास उडत असल्याने वाहकांमुळे होणारी अडचण लक्षात घेऊन एकाऐवजी दोन एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

येत्या दोन दिवसात नवीन एजन्सीला काम दिले जाणार आहे. नियमित बससेवा सुरू करताना ठेकेदाराकडून वाहकांना हमीपत्र देण्यात आले आहे. (Citylink bus Company has decided to appoint 2 agencies instead of 1 nashik news)

थकीत वेतनासह बावीस मागण्या मान्य करण्यासाठी सिटीलिंकच्या ४५० वाहकांनी शुक्रवारी (ता. ४) पहाटे पासून संप पुकारला. त्यामुळे सिटीलिंकची शहर बससेवा पूर्णतः ठप्प झाली. संपावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले. थकीत वेतन अदा करण्यासाठी हमीपत्र व बोनस देण्याची मागणी करताना संपाची भूमिका कायम ठेवण्यात आली.

सलग तीन दिवसांच्या संपामुळे प्रवाशांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. रिक्षाचालकांनी प्रवाशांकडून दुप्पट भाडे वसुल केले. सलग सहावा संप असल्याने सिटीलिंक कंपनीवरचा विश्वासदेखील उडत चालला आहे.

दरम्यान, रविवारी (ता. ६) सिटीलिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, महाव्यवस्थापक (संचलन) मिलिंद बंड, राजेश वाघ, रणजित ढाकणे, वाहक पुरवठादार ठेकेदार मॅक्स डिटेक्टिव्हज् अॅन्ड सिक्युरीटीजचे प्रतिनिधी, श्रमिक सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकीत ठेकेदार मॅक्स कंपनीने वाहकाच्या मागण्यांसंदर्भात लिखित हमीपत्र दिल्यानंतर वाहकांनी आंदोलन मागे घेतले. त्यानुसार सोमवारी पहाटे साडेचारपासून शहर बससेवा पुर्ववत झाली.

६५८६ फेऱ्या रद्द

बस संपामुळे तीन दिवसात सिटीलिंकच्या सहा हजार ५८६ फेऱ्या रद्द झाल्या. यातून सिटीलिंक कंपनीला जवळपास सत्तर लाख रुपयांचा तोटा झाला असला तरी तोट्यात असलेल्या सेवेअंतर्गत बस रस्त्यावर न धावल्याने बचतदेखील झाली, परंतु प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले. वांरवार संप होत असल्याने यात ठेकेदाराचीच चुक दिसते. त्यामुळे सिटीलिंककडून ठेकेदाराला दंडाची नोटीस बजावली जाणार आहे.

ठेकेदाराने या मागण्या केल्या मान्य

- जूनचे वेतन ९ ऑगस्टपर्यंत अदा करणार.

- दंडाच्या रक्कमेबाबत १५ ऑगस्टपर्यंत खुलासा.

- जुलैचे वेतन १५ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान.

- प्रलंबित बोनस व मासिक रजेबाबत १५ ऑगस्टपर्यंत खुलासा