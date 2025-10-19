नाशिक

Nashik News : गोल्फ क्लब मैदानावर महाराष्ट्राचा दबदबा! सी. के. नायडू करंडकात सौराष्ट्रवर १० गडी राखून दणदणीत विजय

Maharashtra Registers Dominant Win Against Saurashtra : नाशिक येथील हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर (गोल्फ क्लब मैदान) सी. के. नायडू करंडक स्पर्धेत सौराष्ट्रविरुद्ध १० गडी राखून दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर महाराष्ट्र क्रिकेट संघातील खेळाडू. सलामीवीर नीरज जोशी (नाबाद १३४) आणि अनिरुद्ध साबळे (नाबाद ७४) यांनी विजयात निर्णायक भूमिका बजावली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सलामीवीर नीरज जोशी (नाबाद १३४ धावा) आणि अनिरुद्ध साबळे (नाबाद ७४ धावा) यांच्या धुव्वाधार खेळीच्या जोरावर महाराष्ट्राने सौराष्ट्रविरुद्ध दणदणीत विजय मिळविला. हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर (गोल्फ क्लब मैदान) खेळण्यात येत असलेल्या सी. के. नायडू करंडक स्पर्धेतील सामन्याच्या तिसऱ्याच दिवशी शनिवारी (ता. १८) महाराष्ट्राने दहा गडी राखून हा सामना जिंकला.

Nashik
Cricket
maharashtra
sports
BCCI
Cricket Team

