Nashik News : नाशिकचा क्लीन एअर सर्वेक्षणात देशात १६ वा क्रमांक

सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एन-कॅप) अंतर्गत करण्यात आलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात नाशिकने यंदा देशात सोळावा क्रमांक पटकावला आहे.

Nashik
maharashtra
environment
Development
Air Clean

