Nashik News : नाशिकचा क्लीन एअर सर्वेक्षणात देशात १६ वा क्रमांक

नाशिक: केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एन-कॅप) अंतर्गत करण्यात आलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात नाशिकने यंदा देशात सोळावा क्रमांक पटकावला आहे..वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमधील प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने एन-कॅप मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, बांधकाम साहित्याची योग्य विल्हेवाट, रस्त्यावर उडणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण, हरित क्षेत्रवाढ, तसेच अमलात आणलेल्या योजनांची गुणवत्ता या निकषांवर शहरांचे मूल्यांकन केले जाते. स्वच्छ हवेसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदानही दिले जाते..केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक महापालिकेला यंदा २०० पैकी १७८.४ गुण मिळाले. त्यामुळे नाशिकला देशात सोळावा क्रमांक प्राप्त झाला. मागील वर्षी १६५.५ गुण मिळाल्याने नाशिक २३ व्या स्थानावर होते. यंदा तब्बल १२.९ गुणांची सुधारणा नोंदविली गेली. निकाल केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने जाहीर केला..World Suicide Prevention Day: एक मेसेज, एक कॉल किंवा आपुलकीची विचारपूस वाचवू शकते जीव .शहरांच्या क्रमवारीत वायू गुणवत्ता, नागरिकांचा सहभाग, शाश्वत उपाययोजना आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका यावर विशेष भर देण्यात आला होता. देशातील दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४७ शहरांपैकी इंदूरने अव्वल स्थान मिळविले. जबलपूर दुसऱ्या स्थानी राहिले, तर सुरत व आग्रा या शहरांना संयुक्त तिसरा क्रमांक मिळाला..महापालिकेने प्रदूषणमुक्तीसाठी विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत शहराच्या क्रमवारीत त्यामुळेच सुधारणा झाली. वाहतूक आराखड्याची अंमलबजावणी केल्यावर नाशिकची कामगिरी अधिक उंचावेल.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.