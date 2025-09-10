नाशिक

Nashik Air Quality: नाशिकचा क्लीन एअर सर्वेक्षणात देशात १६ वा क्रमांक

नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एन-कॅप) अंतर्गत करण्यात आलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात नाशिकने यंदा देशात सोळावा क्रमांक पटकावला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Nashik's air quality ranking in India: केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एन-कॅप) अंतर्गत करण्यात आलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात नाशिकने यंदा देशात सोळावा क्रमांक पटकावला आहे.

