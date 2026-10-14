नाशिक

पाथर्डी फाटा परिसरात गटाराचे घाण पाणी रस्त्यावर

पाथर्डी फाटा परिसरात गटाराचे घाण पाणी रस्त्यावर
Published on
फोटो : B12917 सिडको : विभागीय अधिकारी नानासाहेब साळवे यांना निवेदन देताना चेतन फेगडे, सुभाष आल्टे, बी. पी. गडाख, प्रमोद गायकवाड आदी -- पाथर्डी फाटा परिसरात गटाराचे पाणी रस्त्यावर इंदिरानगर, ता. १४ : आनंदनगर भागात रस्त्यावर वाहणाऱ्या दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी तातडीने रोखण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी सिडको विभागीय अधिकारी नानासाहेब साळवे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. येथील पाण्याच्या टाकीमागे, शिवगंगा हिल्स व गोविंद बिल्डिंगसमोरील गटाराच्या चेंबरमधून गेल्या दोन- तीन महिन्यांपासून वारंवार सांडपाणी रस्त्यावर वाहत आहे. सहा- सात दिवसांपासून सर्वदूर हे सांडपाणी वाहत असल्याने दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. डासांचा प्रादुर्भाव वाढला असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मलनिस्सारण विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कायमस्वरूपी उपाय होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. कर्मचारी तात्पुरती साफसफाई करतात; मात्र काही वेळाने पुन्हा सांडपाणी वाहू लागते. नवीन पाइपलाइन टाकल्यानंतरच समस्या सुटेल, असे कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात असल्याचे नागरिकांनी नमूद केले. उपअभियंता हेमंत पठे यांनी घटनास्थळी पाहणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विभागीय अध्यक्ष चेतन फेगडे, प्रगती फेगडे, सुभाष आल्टे, बी. पी. गडाख, प्रमोद गायकवाड, चेतन पाटील, विनोद भदाणे, माधुरी भंगाळे, अरुण देसले आदी उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com