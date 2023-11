पंचवटी : महापालिकेने कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट जाहीर केले आहेत. यात दिंडोरी व पेठ रोडवरील काही ठिकाणांचा समावेश आहे.

परंतु त्या ठिकाणी कायमच कचऱ्याचे साम्राज्य दिसून येत आहे. त्यामुळे स्वच्छता मोहिमेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. (Cleanliness campaign launched Demand for garbage removal like black spot on Dindori Nashik News)

नाशिक शहर म्हटले, की, प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी होय. देशभरातून नव्हे, तर जगातून भाविक दर्शनासाठी येत असतात. सध्या शहरांची स्मार्टसिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. त्या अनुषंगाने कामकाज चालू आहेत.

दिंडोरी व पेठ रोड मार्गे गुजरातहून येणाऱ्या भक्त भाविकांना मात्र शहरात प्रवेश केल्यानंतर काही अंतरावर पोचताच कचऱ्याचे दर्शन घडते.

तसेच शहरातील नित्याने ये-जा करणारे वाटसरू, चारचाकी व दुचाकी वाहनचालकांना रोजच कचऱ्याचे दर्शन होते. त्यामुळे साचलेला कचरा वेळोवेळी उचलावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

शहराच्या सौंदर्याला लागलेले कचऱ्याचे ग्रहण काढा

पंचवटी विभागीय कार्यालयात प्रभाग सभा होत होती त्या वेळी कचऱ्याच्या मुद्द्याहून स्वच्छता विभागास लोकप्रतिनिधी नेहमीच धारेवर धरत असे. मात्र, सद्यःस्थितीत प्रशासन राज्य सुरू असले तरी संबंधित अधिकारी समस्येचा निपटारा करताना दिसत नाही.

स्मार्टसिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या मनपा प्रशासनाने याकडे लक्ष केंद्रित करून शहराच्या सौंदर्याला लागलेले कचऱ्याचे ग्रहण काढून टाकावे, अशी मागणी पंचवटीकरांकडून केली जात आहे.

"कचऱ्याचा प्रश्न दिंडोरी व पेठ रोडवासीयांना नवीन नाही आणि तोकाही मिटता मिटत नाही. तरीदेखील दिवसभरात किमान तीन वेळा कचरा उचलणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहरात येणाऱ्या भक्त भाविकांना कचऱ्याचे दर्शन होणार नाही." - मंगेश जाधव, स्थानिक नागरिक