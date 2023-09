By

Nashik Bribe Crime : गेल्या आठ महिन्यापासून एका शाळेत शिपाई पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्याने वेतन मिळण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे प्रस्ताव शाळेमार्फत पाठविला होता.

त्यासाठी उपसंचालक कार्यालयाच्या कनिष्ठ लिपिकाने ५० हजारांच्या लाचेची मागणी केली असता, ती लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्यास रंगेहाथ अटक केली.

याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Clerk in Deputy Director Education Office arrested 50 thousand bribe taken from school constable Nashik Crime)

दिगंबर अर्जुन साळवे (कनिष्ठ लिपिक, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, नाशिक) ५५, रा. टाकळी, भीमशक्ती नगर, नाशिक) असे लाचखोर कर्मचार्याचे नाव आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार, तक्रारदार हे नाशिक शहरातील एका खासगी शाळेत 13 डिसेंबर 2019 पासून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत शिक्षण सेवक म्हणून नोकरीस होते.

त्यानंतर शिपाई या पदासाठी त्यांची मान्यता आल्यानंतर ते 1 जानेवारी 2023 पासून ते आजपर्यंत सदर शाळेत शिपाई या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारे वेतन मिळालेले नाही.

सदर वेतन मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला शालार्थ क्रमांक मिळण्यासाठी त्यांनी शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव पाठवला आहे.

सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक साळवे याने गेल्या ८ तारखेला तक्रारदाराकडे पंचासमक्ष 50 हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती.

याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. याबाबत ‘लाचलुचपत’तर्फे पडताळणी केली. त्यानुसार, बुधवारी (ता. १३) उपसंचालक कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचला.

दुपारी अडीच-तीन वाजेच्या सुमारास लाचखोर साळवे याने पंचासमक्ष शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात दुपारी लाचेची ५० हजाराची रक्कम स्वीकारली. त्यावेळी दबा धरून असलेल्या पथकाने साळवे यास रंगेहाथ अटक केली. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी, उपअधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक अनिल बडगुजर, मनोज पाटील, दिपक पवार, शितल सूर्यवंशी यांनी सदरची कारवाई केली.