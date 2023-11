मनमाड : शहरातील सरदार पटेल रोडवर असलेल्या कपड्याच्या दुकानाला रात्री अकराच्या सुमारास आग लागल्याने या मोठे नुकसान झाले.

दिवाळीचा सण असल्याने फटाक्यांमुळे आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या आगीत लाखोंचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. (Cloth shop fire in Manmad believed to be caused by sparks from firecrackers Nashik Fire Accident)

शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या सरदार पटेल रोडवरील मदनलाल ओमकार पारिख कापड दुकानाच्या वरच्या मजल्याला रात्रीच्या सुमारास आग लागली. या दुकानांमध्ये कपडे व लाकडी इमारत असल्याने बघता बघता आगीने रौद्ररूप धारण केले.

मनमाड अग्निशमन दल, व्यापारी व स्थानिक नागरिकांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण आणली. सुदैवाने आगीत जीवितहानी झाली नाही. मात्र वरील दोन मजले जळून खाक झाल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. दिवाळीच्या फटक्यामुळे आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.