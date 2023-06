Construction Engineers Transfer : बांधकाम अभियंत्यांच्या बदल्यातही मुख्यमंत्र्यांना शिफारशींसाठी साकडे

Construction Engineers Transfer : आतापर्यंत केवळ उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात मंत्र्यांच्या शिफारशी घेतल्या जात असल्याचा चर्चा होत्या पण आता अभियंत्यांच्या बदल्यामध्येही थेट मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशी घेतल्या जात आहे. M Shinde asked for recommendations in transfer of construction engineers by dada bhuse nashik news)

बदल्यासाठी शिफारसी पत्र

बांधकाम विभागात अभियंत्यांच्या बदल्या रद्द करून सोयीचे अभियंते आणण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे विविध मंत्र्यांच्या शिफारशी होत आहे, विशेष म्हणजे यात, काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बदल्या रद्द होण्यासाठी साकडे घातले जात आहे आणि यात महसुली विभाग बदलून सोयीचे अधिकारी आणले जात आहे.

राज्यात नाशिकसह तीन ते चार अभियंत्यांच्या बदल्या मंत्रिस्तरावर प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत. नाशिकला अधीक्षक अभियंता पदासाठी गुण नियंत्रण विभागाचे अभियंता किशोर पाटील यांना अधीक्षक अभियंता पदावर नियुक्तीसाठी दस्तुरखुद्द पालकमंत्री दादा भुसे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली आहे. त्यामुळे आता अधीक्षक अभियंते कोण हेही थेट राज्याचे मुख्यमंत्री ठरवणार असे चित्र आहे.

