Winter Season : इगतपुरी तालुक्यात थंडीची लाट; ढगाळ वातावरणासह पसरली धुक्याची चादर!

इगतपुरी (जि. नाशिक) : इगतपुरी शहरासह तालुक्यात थंडीचा कडाका वाढला असून, शनिवारपासून (ता.७) ढगाळ वातावरण आहे. रविवारी (ता.८) दिवसभर ढगाळ वातावरण कायम राहिले. त्यामुळे सूर्यनारायणाचे दर्शनही दुर्लभ झाले. विशेष म्हणजे गेल्या दोन दिवसांपासून किमान तापमानाबरोबरच कमाल तापमानातही मोठी घसरण झाली असून, कमाल तापमान १४.९ अंश सेल्सिअस होते. दिवसाही शीतलहरींमुळे गारठा कायम असल्याचे चित्र होते. (Cold wave in Igatpuri taluka A sheet of fog spread with cloudy atmosphere Winter Season nashik news)

अनेकांनी दिवसा स्वेटरचा, तर रात्री शेकोटीचा आधार घेतल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. हिवाळा ऋतू दिवाळीनंतर सुरू झाला असला तरी नोव्‍हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यात क्वचितच बोचऱ्या थंडीचा अनुभव इगतपुरीकरांनी घेतला. परंतु, गेल्या दोन दिवसांपासून थंडीमुळे घोटी इगतपुरीकर गारठत आहेत.

इगतपुरी तालुक्यात सलग दोन दिवस तापमान कमी नोंदविले गेले आहे. त्यामुळे सकाळी थंडीचा कडाका जाणवत असला तरी दिवसाही शीतलहरींमुळे वातावरणात गारवा जाणवतो आहे. उत्तर भारतात झालेल्‍या बर्फवृष्टीमुळे आपल्याकडेही काही दिवसांपासून तापमानात घसरण सुरू झाली आहे.

किमान तापमान सरासरीच्या खाली

सध्या सकाळी, सायंकाळी दोन्ही सत्रात तापमानात घट होत असून येत्या काही दिवसात रात्रीचा गारवा वाढण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी किमान तापमान सरासरीच्या आसपास आले आहे. नाशिक, नगर, महाबळेश्वर आदी ठिकाणी किमान तापमान सरासरीच्या खाली आले आहे.

तर पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर या ठिकाणी किमान तापमान सरासरीच्या आसपास आहे. यंदा इगतपुरी तालुक्यासह जिल्ह्यात पाऊस मोठ्या प्रमाणात झालेला असल्याने यंदा थंडीच्या विक्रमाबरोबरच थंडीचा मुक्काम देखील वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तालुक्यात सध्या गुलाबी थंडीचे आगमन झाले असून मुंबई आग्रा महामार्गासह कसारा घाट परिसरात धुक्याची चादर पसरल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

