Nashik Weather : हुडहुडी! नाशिककरांना थंडीचा 'हाय' डोस; पुढील दोन-तीन दिवसांत थंडी अधिक तीव्र होणार

नाशिक: शहर-जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रात सध्या थंडीची तीव्र लाट पसरली. शनिवारी (ता. १३) पाऱ्यात किरकोळ वाढ नोंदविण्यात आली असली, तरी शीतलहरींमुळे वातावरणातील गारठा कायम आहे. नाशिकचे किमान तापमान ८.६ अंश, तर निफाडचे किमान तापमान ६.३ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले. जळगाव येथे किमान तापमान सात अंश सेल्सियस इतके राहिले..यंदा कमालीच्या थंडीचा अनुभव घेत असलेल्या नाशिककरांना गारठ्यामुळे हुडहुडी भरली आहे. यापूर्वी शुक्रवारी (ता. १२) निफाडचे किमान तापमान ५.७ अंश, तर नाशिकचे किमान तापमान ७.८ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले होते. हे यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमान होते. त्यानंतर पाऱ्यात अर्ध्या अंशाची किरकोळ वाढ झाली असली, तरी गारठ्याचा प्रभाव कमी झालेला नाही..दिवसाच्या वेळी काहीसा दिलासा मिळत असला तरी सायंकाळनंतर शीतलहरींमुळे वातावरणात प्रचंड गारवा जाणवतो. कडाक्याच्या थंडीपासून बचावासाठी चौकाचौकांत तसेच ग्रामीण भागातील वसाहतींभोवती शेकोट्या पेटवून नागरिकांकडून ऊब मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..Kolhapur Cold Wave : दिवसा तीव्र चटका आणि रात्री वाढणारी थंडी; कोल्हापुरात विचित्र वातावरणाचा फटका, थंडी आणखी वाढणार.राज्यभरात थंडीची लाट पाहायला मिळत असून, मोठ्या शहरांच्या तुलनेत जळगाव जिल्ह्यात किमान तापमान अधिक नीचांकी नोंदविले जात आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रात येत्या दोन-तीन दिवसांत थंडीची लाट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रात पाऱ्यात आणखी घसरण होण्याचे संकेत आहेत.