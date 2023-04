Nashik News : साडेसातशे किलो कचऱ्याचे विशेष स्वच्छता मोहिमेतून संकलन; NMC व NCC कॅडेट्सचा उपक्रम

Nashik News : महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, गोदावरी संवर्धन विभाग व सात महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी कॅडेट्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने नंदिनी नदीलगत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली.

या वेळी सुमारे ७५० किलो कचरा गोळा करण्यात आला. पर्यावरण रक्षण हेतूने नदीपात्राचे होणारे प्रदूषण आणि अस्वच्छता रोखण्यासाठी नंदिनी नदीलगत असलेल्या रामदास स्वामी मठाजवळ विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. (Collection of seven half hundred kilos of waste from special cleanliness drive initiative of NMC and NCC cadets Nashik News)

या मोहिमेदरम्यान महापालिकेचे सफाई कर्मचारी, एनसीसी कॅडेट्स यांच्याकडून नंदिनी नदीमधील आणि परिसरातील कचरा, पालापाचोळा, प्लास्टिक गोळा करण्यात आले. सदर मोहिमेकरीता मनपाचे ३० सफाई कर्मचारी आणि एनसीसीचे १५० कॅडेट्स उपस्थित होते.

सदर ठिकाणी महापालिकेतर्फे आठवड्यातील प्रत्येक शनिवारी स्वच्छता मोहीम राबविली जाते. परंतु नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे याठिकाणी वाहून आलेला कचरा मोठ्या प्रमाणात साचला होता. त्यामुळे आजच्या विशेष स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते.

गोळा केलेला कचरा घंटागाडीच्या माध्यमातून खतप्रकल्प येथे पाठविण्यात आला. विशेष स्वच्छता मोहिमेकरीता मनपा गोदावरी संवर्धन कक्षप्रमुख तथा उपायुक्त डॉ. विजयकुमार मुंडे, घनकचरा विभाग संचालक डॉ. कल्पना कुटे, ७ महाराष्ट्र बटालियनचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तरुण खन्ना, प्रशासकीय अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल रवी व्यास, सुभेदार सचिन पाटील, ७ महाराष्ट्र बटालियनचे कर्मचारी, मनपा विभागीय स्वच्छता निरीक्षक सुनील शिरसाट उपस्थित होते.