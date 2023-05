Nashik News: अनियमिताबद्दल कृषी निविष्ठा केंद्रांवर कारवाईची जिल्हाधिकाऱ्यांची सूचना

Nashik News : खरीप हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, उपविभागीय कृषी अधिकारी संजय सूर्यवंशी आणि इतर अधिकाऱ्यांसमवेत निफाड तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रांना अचानक भेट दिली.

कृषी निविष्ठांचा पुरवठा सुरु असल्याची खात्री केली. (Collectors notice to take action against agricultural input centers for irregularities Nashik News)

तसेच अनियमितता करणाऱ्या कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. जिल्ह्यातील खते-बियाणे, कीटकनाशक उपलब्धतेपासून गुणवत्तेबाबत तक्रार असल्यास ७८२१०३२४०८ या क्रमांकाच्या मोबाईल व्हॉटसॲपवर ती नोंदवावी, असे श्री. सोनवणे यांनी सांगितले.