Nashik Lok Sabha Election : निवडणुकीत पैसे, मद्य वाटपावर आयोगाची नजर

Nashik Lok Sabha Election : निवडणूक काळात कुठेही मद्य, रोकड, शस्त्रसाठा आढळल्यास त्याची माहिती त्याचक्षणी निवडणूक आयोगाला मिळणार आहे. त्यासाठी पोलिस, उत्पादन शुल्क विभाग आणि अन्य शासकीय यंत्रणांसाठी निवडणूक आयोगाने खास ‘इलेक्ट्रोलर सिझर मॅनेजमेंट सिस्टीम’ हे नवीन ॲप विकसित केले आहे.

लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता येत्या काही महिन्यांत जाहीर होणार आहे. (Commission watch on distribution of money and liquor in lok sabha elections nashik news)