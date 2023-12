Nashik News: मराठी पाट्यावरून आयुक्तांनी मागविला अहवाल; आज उपायुक्तांची बैठक

By

Nashik News : इंग्रजीबरोबरच मराठी पाट्या लावण्याच्या दुकानदारांना दिलेल्या सूचनांचे नाशिक शहरात पालन होत नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर आयुक्त अशोक करंजकर यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांकडून दोन दिवसातील कारवाईचा अहवाल मागितला आहे.

शुक्रवारी (ता. १) तातडीने उपायुक्तांची बैठकदेखील बोलाविण्यात आली आहे (commissioner asked for action report of marathi patya from departmental officers nashik news)

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनुसार राज्यात दुकानांच्या पाट्या मराठीत करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यासाठी २५ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. २५ नोव्हेंबरनंतर महापालिकेने दोन दिवसांची मुदतवाढ देताना तातडीने इंग्रजीबरोबरच मराठी पाट्या लावण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, त्यानंतरही दोन दिवसात कुठलीही कारवाई झाली नाही.

नाशिक शहरांमध्ये जवळपास ५३ हजार खासगी आस्थापनांना इंग्रजी पाट्यांचे रूपांतर मराठीत करण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांनी नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यानंतरही लोकांवर कारवाई केली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही इंग्रजी पाट्या जसाच्या तशा असल्याने मंगळवारपासून दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विभागीय अधिकाऱ्यांनीदेखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना दोन दिवसात मराठी पाट्या लावण्यासाठी काय कारवाई केली, याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.

कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार, प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांची १ डिसेंबरला महापालिका मुख्यालयात बैठक बोलाविली आहे, अशी माहिती कर उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली.